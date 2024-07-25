ÈïÇú¼Ô¡¦¿¹½Å¾¼¤µ¤ó¡ÖËÜµ¤¤ÇÊ¿ÏÂ¤ò¡×¡¡£Î£Ð£ÔºÆ¸¡Æ¤²ñµÄ½àÈ÷°Ñ¤Ë´ó¤»¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸
À¤³¦¤Î³Ë·³½Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦²ñµÄ¤¬¸½ºß¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢¤¬³Ë¤Î°Ò³Å¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¹ñºÝ¾ðÀª¤Î¤Ê¤«¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¿Àï¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿ÈïÇú¼Ô¤Î»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈïÇú¼Ô ¿¹½Å¾¼¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢±¿Ì¿¤ÎÆü8·î6Æü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÎÆü¡¢»ä¤Ï¡Ä¡×
¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤¹ÈïÇú¼Ô¤Î¿¹½Å¾¼¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¿ÏÂ¤¬°ìÈÖ¤À¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿¹¤µ¤ó¤Ï8ºÐ¤Î»þ¡¢Çú¿´ÃÏ¤«¤é2.5¥¥í¤Î¼«Âð¶á¤¯¤ÇÈïÇú¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±³Ø¹»¤Î¹»Äí¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î°äÂÎ¤¬¾Æ¤«¤ì¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹Åç¤ÇÈïÇú»à¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«Ê¼ÊáÎº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ40Ç¯°Ê¾åÄ´ºº¤òÂ³¤±¡¢12¿Í¤Î¿È¸µ¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤È¤âÂÐÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7·î22Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Ç³«Ëë¤·¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¡£¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë³Ë¤Î°Ò³Å¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢NPT¡á³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½¤¬µÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤¢¤ë±Ç²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ö¥Úー¥Ñー¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î´ÆÆÄ¤¬À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤ËÂ³¤¡¢¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¹¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£ÈïÇú¼Ô ¿¹½Å¾¼¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢±¿Ì¿¤ÎÆü8·î6Æü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁèÈ¿ÂÐ¡ª¤«¤±À¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤À¤á¤Ç¤¹¡£ËÜµ¤¤ÇÊ¿ÏÂ±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¹Åç¤«¤éË¬¤ì¤¿¹â¹»À¸¤ä³Æ¹ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¾å±Ç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤·¤Î½Õ¤´¤í¤«¤é¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈïÇú¼Ô ¿¹½Å¾¼¤µ¤ó
¡ÖËÍ¤Ï²¿¤ÎÎÏ¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ì»ÔÌ±¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸¶Çú¤ò¼õ¤±¤¿¿Í´Ö¤¬¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸¶Çú¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î8·î6Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Î²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¹Åç¤ÎÂåÉ½¤â½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹Åç»Ô ¾¾°æ°ì¼Â »ÔÄ¹
¡ÖCan we truly say thatdistrusting other countriesand continuing to have theupper hand over othercountries will keep our owncountries safe?¡×
¡ÊÂ¾¹ñ¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¡¢Â¾¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¼«¹ñ¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÅòºêÃÎ»ö¤Ï¡¢³ËÊ¼´ï¤ËÍê¤é¤Ê¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³Ë·³½Ì¤Ø¤Î¸°¤È¤Ê¤ë²ñµÄ¤Ï¡¢8·î2Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú2024Ç¯7·î25ÆüÊüÁ÷¡Û