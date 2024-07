Official髭男dism『ROCKIN’ON JAPAN』9月号の表紙巻頭に登場！別冊付録はゆずの「『図鑑』のずかん」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■吉井和哉(THE YELLOW MONKEY)× 渋谷龍太(SUPER BEAVER)の最強ロックスター対談も!

7月30日に発売される『ROCKIN’ON JAPAN』2024年9月号の表紙画像とラインナップが公開された。

表紙巻頭にはOfficial髭男dismが登場。困難を乗り越えて辿り着いた、ポジティブで揺るぎない大傑作の新作『Rejoice』のすべてを語ったロングインタビューをお届け。スーツに身を包んだクールな4人の撮り下ろし写真や、『Rejoice』収録楽曲の完全レビューも掲載される。

そして、別冊付録にはゆずが登場。待望の新作『図鑑』全曲解説インタビュー&徹底レビューをスペシャルブック「『図鑑』のずかん」にして封入。「巨大図鑑」作りを楽しむふたりの自然な表情が魅力のボリュームたっぷりフォトセッションも楽しめる。

さらに吉井和哉(THE YELLOW MONKEY)× 渋谷龍太(SUPER BEAVER)の最強ロックスター対談を実施。憧れ、導かれたふたりをつなぐものとは? 美とロック、素顔とバンド、そのすべてを語ったロングインタビュー&撮り下ろし写真は必見だ。

他にも、ONE OK ROCK、NEE、Vaundy、Mrs. GREEN APPLE、BE:FIRST、サカナクション、UNISON SQUARE GARDEN、My Hair is Bad、宮本浩次、ねぐせ。、ASIAN KUNG-FU GENERATION、菅田将暉、アイナ・ジ・エンド、シンガーズハイ、moon drop、ammo、a子、なきごと、紫 今、パーカーズ、冨岡愛、DUSTCELL、PK shampoo、East Of Eden、NIKO NIKO TAN TAN、Van de Shop、シャイトープなどが登場する。

書籍情報

2024.07.30 ON SALE

『ROCKIN’ON JAPAN』2024年9月号

『ROCKIN’ON JAPAN』公式サイト

https://linktr.ee/rockinon_japan

Official髭男dism OFFICIAL SITE

http://higedan.com/