アイアン・メイデンのフロントマン、ブルース・ディッキンソンは、彼のヒーローであるディープ・パープルのヴォーカリスト、イアン・ギランの靴に吐いてしまったことを人生最大の恥だと悔いているそうだ。英国の新聞『The Guardian』の<The Q&A>シリーズで、「これまでで最も恥ずかしい出来事は?」と問われたディッキンソンは、こう答えている。「俺のヴォーカル・ヒーローの1人、ディープ・パープルのシンガー、イアン・ギランの靴の上に吐いたことがある。彼はタオルと共に俺をタクシーに乗せ、家に帰した」

