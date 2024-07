小久保製氷冷蔵の代表商品「ロックアイス(R)」をミニチュアサイズのマスコットにした「ロックアイス(R) ミニマスコット」が2024年8月上旬から全国のカプセル自販機に順次登場する。1973年に誕生した「ロックアイス(R)」は昨年50周年を迎えたロングセラー。代表的なチャック式の「ロックアイス(R) 1kg」から始まり、現在ではカップタイプやグラスタイプなど用途に合わせて使いやすさを考慮した様々な形態の商品が展開されている。

この色々な姿で手軽に氷を楽しめる「ロックアイス(R)」がミニチュアのマスコットとして登場。ラインナップは発売当初のパッケージを模した「ロックアイス(R) 1kg(初期パッケージ)」、現在のパッケージデザインの「ロックアイス(R) 1kg」、「ロックアイス(R) カップタイプ」「ロックアイス(R) グラス」の全4種。「ロックアイス(R)」が誇る透明度の高い氷もしっかりと表現され、ミニチュアながら氷の透明感を感じさせる仕上がりとなっている。「ロックアイス(R)」は「とけない、情熱」をキャッチコピーにしている。とはいえ氷である以上、いくらとけにくくても温度により水になってしまうのだが、「ロックアイス(R) ミニチュアマスコット」は樹脂製なので本当にとけない。もっとも、マスコットの方はものを冷やす力もないわけではあるが。現在のカプセルトイブームは、男児・男性マニア向けを中心としてきた過去のブームと異なり、女児・女性ファン・一般層向けも重視されている。有名な食品や菓子のパッケージを再現したマスコットは広い層の知名度があるため現在のブームに向いており、各社から様々なアイテムがリリースされている。「ロックアイス(R) ミニチュアマスコット」もその流れに属するアイテムと言えるだろう。前述の通り物理的な冷却能力はないが、今年の夏は「ロックアイス(R) ミニチュアマスコット」と一緒に見た目の涼をお楽しみいただきたい。(C)KOKUBO ICE CO., LTD. All Rights Reserved.※「ロックアイス」は、小久保製氷冷蔵 (株)の登録商標です。※ガチャ(R)は(株)タカラトミーアーツの登録商標です。