俳優の小澤征悦(おざわ・ゆきよし/50)が25日、東京・麻布台ヒルズのブランド・ストア「FREUDE by BMW」で行われた「BMW『THE NEW 5 Touring』Debut Supported by Esquire」に出席した。1972年に初代モデルが誕生したBMW 5シリーズのステーション・ワゴン・タイプである『THE NEW 5 Touring』のデビューを記念して行われた本イベント。メディアと抽選で選ばれた観客を前に、小澤を起用したプロモーションムービーの初公開や、小澤と『Esquire Digital』小川和繁編集長、BMWのスタッフが、「FREUDE by BMW」のコンセプトである「人生に、駆けぬける歓びを。」をテーマに、トークセッションを行った。

電気自動車のBMW『THE i5 Touring』をしばらく借りて乗っていたという小澤は、「たくましさがあってどんな人にも合う。トランクがすごく大きくていい。かっこいいな」という好印象。電気自動車の重量感を感じさせない走りで、「余裕と品を兼ね備えていながら、走りが強い」と絶賛した。またイベント終盤には、プライベートでギターを練習しているという小澤が司会の“むちゃぶり”に応え、展示車からギターを取り出した。今回のために「この車(BMW『THE i5 Touring』)をイメージして作りました」というオリジナル曲「渚のランデブー」を熱唱。歌詞のなかに「駆けぬける歓び」を交えた爽快な楽曲で美声を披露し、会場は大いに盛り上がった。