ニコラス・ケイジ主演、A24と『ミッドサマー』アリ・アスターが新たに贈る“ドリーム・スリラー”『ドリーム・シナリオ』が2024年11月22日(金)に公開されることが決定した。悪夢が始まる特報&ティザービジュアルも到着している。

この度解禁されたのは、“あなたは昨晩、この男を夢で見ませんでしたか?”という不思議な問いかけから始まる特報映像。ごく普通の暮らしをしている大学教授のポール・マシューズ(ニコラス・ケイジ) 。ある日、何百万人という人々の夢の中に一斉にポールが現れた。夢の中のポールは、特段何をするわけでもないのだが、誰もがポールの顔を知っている状態となり、一躍超有名人に。しかし、ある日を境に夢の中の自分が悪事を働き始め、大炎上してしまう。



果たして、男の運命は?そして、夢の中のもう1人の自分の目的とは。不穏な空気が漂う特報映像と共に、夢にまで出てきそうなニコラス・ケイジのティザービジュアルも公開されている。

© 2023 PAULTERGEIST PICTURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED

主演を演じたのは、『ザ・ロック』『コン・エアー』『フェイス・オフ』などアクション大作に出演し、『リービング・ラスベガス』ではアカデミー賞®︎主演男優賞を受賞、100本以上の映画作品に出演する名優ニコラス・ケイジ。製作は世界中で旋風を巻き起こしている新進気鋭スタジオA24、『ミッドサマー』『ヘレディタリー/継承』などで人々の不安を煽る鬼才アリ・アスターが名を連ねる。監督は、アリ・アスターがその才能を絶賛した北欧の異才クリストファー・ボルグリだ。

米批評サイトRotten Tomatoesでは91%Freshの高評価を獲得。第81回ゴールデングローブ賞(ミュージカル・コメディ部門)の主演男優賞にニコラス・ケイジがノミネートされた。ケイジ自身も「私のキャリアの中でも最高の演技であり、最高の作品だ」と語っている。

あなたの夢にもニコラス・ケイジが現れるかも?『ドリーム・シナリオ』は2024年11月22日(金)新宿ピカデリーほか全国公開。

