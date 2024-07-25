BLANKEY JET CITY、オンラインイベント『BJC NIGHT』開催決定
BLANKEY JET CITYの楽曲が7月28日に全曲サブスク解禁される。これを祝して解禁前夜の7月27日夜8時から、ミュージックビデオとライブ映像でヒストリーを辿るオンラインイベント『BJC NIGHT』がYouTubeプレミア公開されることが決定した。
◆BLANKEY JET CITY 画像
浅井健一(Vo, G)、照井利幸(B)、中村達也(Dr)によるBLANKEY JET CITYが解散したのが2000年のこと。解散から約24年の時を経て2024年7月2日、YouTube公式アーティストチャンネルと公式Xが開設。その一週間後の7月9日には、24年前のラストツアーファイナルとなった横浜アリーナ2Days公演の2日目、2000年7月9日開催のライブ＜LAST DANCE＞の映像がフルHDにアップコンバートされて一夜限りのYouTubeプレミア公開された。これには、リアルタイム視聴者が同時接続で31,000人を超え、関連ワード“ブランキー0709”がXの日本のトレンドで1位になるなど、注目を集めた。
そして、来る7月28日の全曲サブスク解禁を祝して行われる“サブスク解禁カウントダウン＆前夜祭オンラインイベント『BJC NIGHT』”は、現在のところ詳細は発表されていないが、ミュージックビデオとライブ映像でBLANKEY JET CITYの歴史を辿る内容になるとのことだ。
■オンラインイベント『BJC NIGHT』
YouTubeプレミア公開
▼BLANKEY JET CITY オフィシャルYouTube チャンネル
https://www.youtube.com/@BLANKEY_JET_CITY_Official
※動画のアーカイブは予定しておりません
■BLANKEY JET CITYサブスク配信情報
2024年7⽉10⽇(⽔)配信開始
Apple Music、Spotify、Amazon Musicほか主要サブスクリプションサービスなど
▼BLANKEY JET CITY全曲
2024年7月28日(日)配信開始
Apple Music、Spotify、Amazon Musicほか主要サブスクリプションサービスなど
■BLANKEY JET CITYアナログ盤リリース情報
■1stアルバム『Red Guitar and the Truth』
※初アナログ化 / 2枚組・W ジャケット仕様 / 180g重量盤 / 生産限定盤
UPJY-9442/3 ￥6,050(税込) / ￥5,500(税抜)
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】
※オリジナルアルバムジャケットTシャツ付きアナログ盤
※TシャツサイズLのみ
※完全数量生産限定 / 数がなくなり次第終了
￥11,000(税込) / ￥10,000(税抜)
デビューアルバムはロンドンでクラッシュやセックス・ピストルズのエンジニアを務めたジャレミー・グリーンのプロデュース。1stシングル「不良少年のうた」「胸がこわれそう」、2ndシングル「TEXAS」収録。
※オリジナル発売日：1991年4月12日
▼SIDE-A
1. CAT WAS DEAD
2. 僕の心を取り戻すために
3. 胸がこわれそう
▼SIDE-B
1. 不良少年のうた
2. TEXAS
▼SIDE-C
1. 公園
2. ガードレールに座りながら
3. あてのない世界
▼SIDE-D
1. 狂った朝日
2. MOTHER
■2ndアルバム『BANG!』
※初アナログ化 / 2枚組・W ジャケット仕様 / 180g重量盤 / 生産限定盤
UPJY-9444/5 ￥6,050(税込) / ￥5,500(税抜)
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】
※オリジナルアルバムジャケットTシャツ付きアナログ盤
※TシャツサイズLのみ
※完全数量生産限定 / 数がなくなり次第終了
￥11,000(税込) / ￥10,000(税抜)2ndアルバムはプロデューサーに土屋昌己、エンジニアにBOØWYなどを手掛けたマイケル・ツィマリングを起用。3rdシングル「冬のセーター」「クリスマスと黒いブーツ」収録。
※オリジナル発売日：1992年1月22日
▼SIDE-A
1. RAIN DOG
2. 冬のセーター
3. SOON CRAZY
▼SIDE-B
1. ヘッドライトのわくのとれかたがいかしてる車
2. 絶望という名の地下鉄
3. とけちまいたいのさ
▼SIDE-C
1. ★★★★★★★
2. クリスマスと黒いブーツ
3. Bang!
▼SIDE-D
1. ディズニーランドヘ
2. 2人の旅
3. 小麦色の斜面
▼2024年11月27日(水)発売分 2タイトル▼
■3rdアルバム『C.B.Jim』
※初アナログ化 / 2枚組・W ジャケット仕様 / 180g重量盤 / 生産限定盤
UPJY-9446/7 ￥6,050(税込) / ￥5,500(税抜)
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】
※オリジナルアルバムジャケットTシャツ付きアナログ盤
※TシャツサイズLのみ
※完全数量生産限定 / 数がなくなり次第終了
￥11,000(税込) / ￥10,000(税抜)
3rdアルバムも引き続き、プロデューサーに土屋昌己、エンジニアにマイケル・ツィマリングを起用。過激な歌詞のためインディーズで発売された「悪いひとたち」の歌詞の一部を修正して収録。
※オリジナル発売日：1993年2月24日
▼SIDE-A
1. PUNKY BAD HIP
2. RED-RUM (夢見るBell Boy)
3. D.I.J.のピストル
▼SIDE-B
1. 死神のサングラス
2. 12月
3. ROBOT
▼SIDE-C
1. ライラック
2. ヴァニラ
3. 車泥棒
▼SIDE-D
1. ICE CANDY
2. 3104 丁目のDANCE HALL に足を向けろ
3. 悪いひとたち
■4thアルバム『METAL MOON』
※初アナログ化 / 1枚 / 180g重量盤 / 生産限定盤
UPJY-9448 ￥4,950 (税込) / ￥4,500 (税抜)
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】
※オリジナルアルバムジャケットTシャツ付きアナログ盤
※TシャツサイズLのみ
※完全数量生産限定 / 数がなくなり次第終了
￥9,900(税込) / ￥9,000(税抜)
4thアルバムも引き続きプロデューサーに土屋昌己、エンジニアにマイケル・ツィマリングを起用。6曲入りであるがフルアルバムに引けを取らない完成度。レディオヘッドのプロデュースを手掛けたナイジェル・ゴドリッチがアシスタントエンジニア時代に参加。
※オリジナル発売日：1993年12月1日
▼SIDE-A
1. おまえが欲しい
2. Sweet Milk Shake
3. Orange
4. 脱落
▼SIDE-B
1. 綺麗な首飾り
2. 鉄の月
▼計4タイトルの予約開始：7月10日(水)18時〜
『Red Guitar and the Truth』
https://umj.lnk.to/BJC_Red_Guitar_and_the_Truth
『BANG!』
https://umj.lnk.to/BJC_BANG
『C.B.Jim』
https://umj.lnk.to/BJC_C.B.Jim
『METAL MOON』
https://umj.lnk.to/METAL_MOON
関連リンク
◆BLANKEY JET CITY オフィシャルX
◆BLANKEY JET CITY オフィシャルInstagram
◆BLANKEY JET CITY オフィシャルYouTubeチャンネル