BLANKEY JET CITYの楽曲が7月28日に全曲サブスク解禁される。これを祝して解禁前夜の7月27日夜8時から、ミュージックビデオとライブ映像でヒストリーを辿るオンラインイベント『BJC NIGHT』がYouTubeプレミア公開されることが決定した。浅井健一(Vo, G)、照井利幸(B)、中村達也(Dr)によるBLANKEY JET CITYが解散したのが2000年のこと。解散から約24年の時を経て2024年7月2日、YouTube公式アーティストチャンネルと公式Xが開設。その一週間後の7月9日には、24年前のラストツアーファイナルとなった横浜アリーナ2Days公演の2日目、2000年7月9日開催のライブ<LAST DANCE>の映像がフルHDにアップコンバートされて一夜限りのYouTubeプレミア公開された。これには、リアルタイム視聴者が同時接続で31,000人を超え、関連ワード“ブランキー0709”がXの日本のトレンドで1位になるなど、注目を集めた。

■BLANKEY JET CITYアナログ盤リリース情報



▼2024年9月25日(水)発売分 2タイトル▼■1stアルバム『Red Guitar and the Truth』※初アナログ化 / 2枚組・W ジャケット仕様 / 180g重量盤 / 生産限定盤UPJY-9442/3 ¥6,050(税込) / ¥5,500(税抜)【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】※オリジナルアルバムジャケットTシャツ付きアナログ盤※TシャツサイズLのみ※完全数量生産限定 / 数がなくなり次第終了¥11,000(税込) / ¥10,000(税抜)デビューアルバムはロンドンでクラッシュやセックス・ピストルズのエンジニアを務めたジャレミー・グリーンのプロデュース。1stシングル「不良少年のうた」「胸がこわれそう」、2ndシングル「TEXAS」収録。※オリジナル発売日:1991年4月12日▼SIDE-A1. CAT WAS DEAD2. 僕の心を取り戻すために3. 胸がこわれそう▼SIDE-B1. 不良少年のうた2. TEXAS▼SIDE-C1. 公園2. ガードレールに座りながら3. あてのない世界▼SIDE-D1. 狂った朝日2. MOTHER■2ndアルバム『BANG!』※初アナログ化 / 2枚組・W ジャケット仕様 / 180g重量盤 / 生産限定盤UPJY-9444/5 ¥6,050(税込) / ¥5,500(税抜)【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】※オリジナルアルバムジャケットTシャツ付きアナログ盤※TシャツサイズLのみ※完全数量生産限定 / 数がなくなり次第終了¥11,000(税込) / ¥10,000(税抜)2ndアルバムはプロデューサーに土屋昌己、エンジニアにBOØWYなどを手掛けたマイケル・ツィマリングを起用。3rdシングル「冬のセーター」「クリスマスと黒いブーツ」収録。※オリジナル発売日:1992年1月22日▼SIDE-A1. RAIN DOG2. 冬のセーター3. SOON CRAZY▼SIDE-B1. ヘッドライトのわくのとれかたがいかしてる車2. 絶望という名の地下鉄3. とけちまいたいのさ▼SIDE-C1. ★★★★★★★2. クリスマスと黒いブーツ3. Bang!▼SIDE-D1. ディズニーランドヘ2. 2人の旅3. 小麦色の斜面▼2024年11月27日(水)発売分 2タイトル▼■3rdアルバム『C.B.Jim』※初アナログ化 / 2枚組・W ジャケット仕様 / 180g重量盤 / 生産限定盤UPJY-9446/7 ¥6,050(税込) / ¥5,500(税抜)【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】※オリジナルアルバムジャケットTシャツ付きアナログ盤※TシャツサイズLのみ※完全数量生産限定 / 数がなくなり次第終了¥11,000(税込) / ¥10,000(税抜)3rdアルバムも引き続き、プロデューサーに土屋昌己、エンジニアにマイケル・ツィマリングを起用。過激な歌詞のためインディーズで発売された「悪いひとたち」の歌詞の一部を修正して収録。※オリジナル発売日:1993年2月24日▼SIDE-A1. PUNKY BAD HIP2. RED-RUM (夢見るBell Boy)3. D.I.J.のピストル▼SIDE-B1. 死神のサングラス2. 12月3. ROBOT▼SIDE-C1. ライラック2. ヴァニラ3. 車泥棒▼SIDE-D1. ICE CANDY2. 3104 丁目のDANCE HALL に足を向けろ3. 悪いひとたち■4thアルバム『METAL MOON』※初アナログ化 / 1枚 / 180g重量盤 / 生産限定盤UPJY-9448 ¥4,950 (税込) / ¥4,500 (税抜)【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】※オリジナルアルバムジャケットTシャツ付きアナログ盤※TシャツサイズLのみ※完全数量生産限定 / 数がなくなり次第終了¥9,900(税込) / ¥9,000(税抜)4thアルバムも引き続きプロデューサーに土屋昌己、エンジニアにマイケル・ツィマリングを起用。6曲入りであるがフルアルバムに引けを取らない完成度。レディオヘッドのプロデュースを手掛けたナイジェル・ゴドリッチがアシスタントエンジニア時代に参加。※オリジナル発売日:1993年12月1日▼SIDE-A1. おまえが欲しい2. Sweet Milk Shake3. Orange4. 脱落▼SIDE-B1. 綺麗な首飾り2. 鉄の月▼計4タイトルの予約開始:7月10日(水)18時〜『Red Guitar and the Truth』https://umj.lnk.to/BJC_Red_Guitar_and_the_Truth『BANG!』https://umj.lnk.to/BJC_BANG『C.B.Jim』https://umj.lnk.to/BJC_C.B.Jim『METAL MOON』https://umj.lnk.to/METAL_MOON