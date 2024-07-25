G-FREAK FACTORY、4年ぶりアルバム『HAZE』を9月リリース＋全36公演の全国ツアー開催決定
G-FREAK FACTORYが9月4日、4年ぶりのアルバム『HAZE』をリリースすることが発表となった。同アルバム収録曲より「voice」が明日7月26日(金)0:00から先行配信されることも決定している。
◆G-FREAK FACTORY 画像 / 動画
霧や霞を意味する“HAZE”を冠したアルバムには全12曲を収録した。仕様は初回生産限定盤と通常盤の2種類。初回生産限定盤には＜山人音楽祭2023＞のライブとオフショットを収録した約84分収録のDVDが付属する。そのダイジェスト映像、アルバムジャケット写真、最新アーティスト写真が一挙公開となったほか、CDショップ別購入者先着特典も決定した。
■アルバム『HAZE』
2024年9月4日(水)発売
【初回限定盤(CD＋DVD)】BDSS-0062 / \3,300＋税
【通常盤(CDのみ)】BDSS-0063 / \2,700＋税
▼CD収録曲 ※初回生産限定盤、通常盤共通
01. YAMA
02. HARVEST
03. voice
04. アメイロ
05. WHO UNCONTROL
06. RED EYE BLUES
07. ある日の夕べ
08. STAY ON YOU
09. ALL FOR SMILE
10. Dandy Lion
11. Parallel Number
12. 巡-meguru-
All songs Produce & Arranged by G-FREAK FACTORY
▼DVD収録内容 ※初回生産限定盤のみ
＜山人音楽祭2023＞9月23日＋24日＠群馬・日本トーターグリーンドーム前橋
【DAY.1】
1. Jam
2. SOMATO
3. Too oLD To KNoW
4. GOOD OLD SHINY DAYS
5. SUNNY ISLAND STORY
＋オフショット
【DAY.2】
1. らしくあれと
2. RED EYE BLUES
3. ダディ・ダーリン
4. Fire
5. 日はまだ高く
＋オフショット
●CDショップ別購入者先着特典
・TOWER RECORDS/TOWER RECORDS ONLINE：ステッカーシート(100mm×148mm)
予約：https://ur0.jp/xt2t
・Amazon.co.jp：メガジャケ(240mm×240mm)
予約：https://ur0.jp/RKlRI
・楽天ブックス(オンライン)：シューレース
予約：https://ur0.jp/XTlIo
・セブンネットショッピング：ピック
予約：https://ur0.jp/SvUOw
・HMV&BOOKS-online-：ポストカード
予約：https://ur0.jp/UXvGF
・上記ショップ他の全国CDショップ／ECサイト共通特典：ポストカード
■先行配信楽曲「voice」
2024年7月26日(金)0:00配信開始
配信リンク：https://lnk.to/zQi1TI
▼「voice」について
見えないガラスの壁の向こう側からどうやったら陽を感じられるのか？
いっそのこと凍るまで落ち込んでからでないと気づくことのできないこと。
溶けるだけ溶けてからでないと塊に向かえないこと。
傾いた砂時計のように止まってしまった時間と、また強引にでも一定に安定を刻む鏡のような
物差しが交差して始まるものと終わるものがスピードを更に上げる中、いまは大切なものの確認に時間を割くべきだろう。
アコースティックサウンドが入ったオルタネイティブなサウンド。
軽さと重さを持ち合わせたトラックに対して歌は掠れと明るすぎない質感に仕上がっている。
情報が交差して個人主義に寄った世間で、時代の被害者たちの超えた声が聞こえる日を望んでいることを表現した楽曲に仕上がっている。
■＜G-FREAK FACTORY “HAZE” TOUR 2024-2025＞
10月19日(土) 千葉・千葉LOOK
10月20日(日) 栃木・HEAVEN'S ROCK宇都宮VJ-2
11月02日(土) 鹿児島・鹿児島CAPARVO HALL
11月03日(日) 福岡・小倉FUSE
11月16日(土) 兵庫・神戸太陽と虎
11月17日(日) 滋賀・滋賀B-FLAT
11月30日(土) 青森・弘前KEEP THE BEAT
12月01日(日) 秋田・秋田CLUB SWINDLE
12月07日(土) 三重・松坂M'AXA
12月08日(日) 岐阜・柳ヶ瀬ants
▼2025年
01月18日(土) 福岡・福岡BEAT STATION
01月19日(日) 広島・広島LIVE VANQUISH
01月25日(土) 宮城・仙台Rensa
01月26日(日) 山形・山形ミュージック昭和セッション
02月01日(土) 京都・KYOTO MUSE
02月02日(日) 石川・金沢AZ
02月08日(土) 静岡・静岡UMBER
02月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
02月15日(土) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
02月16日(日) 宮城・石巻BLUE RESISTANCE
02月23日(日) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター
02月24日(月/祝) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター
03月02日(日) 福島・郡山Hip-Shot Japan
03月08日(土) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
03月09日(日) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
03月20日(木/祝) 北海道・函館club COCOA
03月22日(土) 北海道・札幌PENNY LANE24
03月23日(日) 北海道・苫小牧ELLCUBE
03月30日(日) 新潟・新潟LOTS
04月05日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
04月06日(日) 香川・高松MONSTER
04月12日(土) 長野・長野CLUB JUNK BOX
04月13日(日) 山梨・甲府KAZOO HALL
04月19日(土) 山口・周南RISING HALL
04月20日(日) 岡山・岡山CRAZY MAMA KINGDOM
05月17日(土) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
▼チケット
前売り\4,000 (税込 / ドリンク別)
※5/17東京公演のみワンマン
※他公演はゲストバンドあり
【OFFICIAL FAN SITE「FREAKY」先行受付】
受付開始：7/27(土)10:00〜8/3(日)23:59
https://g-freakfactory.com/contents/768526
■G-FREAK FACTORY主宰＜山人音楽祭2024＞
9月21日(土) 日本トーターグリーンドーム前橋
9月22日(日/祝) 日本トーターグリーンドーム前橋
oepn9:30 / start11:00 ※終演 20:00予定
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1
▼出演者
【9/21(土)】※五十音順
アイカワヒトミ／打首獄門同好会／Age Factory／ENTH／おとぼけビ〜バ〜／ザ・クロマニヨンズ／佐藤タイジ／サンボマスター／G-FREAK FACTORY／SIX LOUNGE／上州弾語組合／Dragon Ash／HAWAIIAN6／FOMARE／プッシュプルポット／The BONEZ／MAN WITH A MISSION／MOROHA／ゆってぃ&バリ3TV
【9/22(日/祝)】※五十音順
KUZIRA／G-FREAK FACTORY／SHADOWS／SHANK／上州弾語組合／四星球／SCAFULL KING／高木ブー／DJダイノジ／TETORA／10-FEET／NakamuraEmi／HUSKING BEE／バックドロップシンデレラ／ハルカミライ／THE FOREVER YOUNG／ザ・ボヤキングス／ライブゾーン(TOSHI-LOW＆茂木洋晃)／LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS／ROTTENGRAFFTY
▼チケット
・1日券：8,800円(税込)
・駐車場付 1日券(9/21)：10,000円(税込)
・駐車場付 1日券(9/22)：10,000円(税込)
・2日券：17,000円(税込)
・駐車場付 2日券：19,400円(税込)
※駐車場付チケットは先行受付のみの取り扱い
●各プレイガイドにて発売
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/yamabito24/
・イープラス：https://eplus.jp/yamabito24/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/yamabito24/
主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社
企画・制作：DISK GARAGE／BADASS
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
関連リンク
◆G-FREAK FACTORY オフィシャルTwitter
◆G-FREAK FACTORY オフィシャルInstagram
◆G-FREAK FACTORY オフィシャルYouTubeチャンネル
◆＜山人音楽祭2024＞オフィシャルサイト
◆＜山人音楽祭＞オフィシャルTwitter