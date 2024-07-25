¡Ö²¦Äç¼£¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¥«¥Ö¥È¡¦¥¯¥ï¥¬¥¿Å¸¡ª¥Ûー¥¯¥¹Àï¥Á¥±¥Ã¥È¤È¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â
¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥à²£¤ÎÊ£¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡×Æâ¤Î¡Ö²¦Äç¼£¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à Supported by DREAM ORDER¡×¤Ë¤Æ¡¢´ë²èÅ¸¼¨¡Ö¥«¥Ö¥È¥¯¥ï¥¬¥¿¤Î¿¹¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£ÆüÄø¤Ï8·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡£
ÉáÃÊÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÄÁ¤·¤¤¥«¥Ö¥È¡¦¥¯¥ï¥¬¥¿¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÅ¸¼¨¥³ー¥Êー¡×¡¢¹ñ»º¥«¥Ö¥È¡¦¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥È¥é¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤ä¥Ë¥¸¥¤¥í¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î³°¹ñ»º¥«¥Ö¥È¡¦¥¯¥ï¥¬¥¿¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¥³ー¥Êー¡×¡¢´õ¾¯¼ï¤ò´Þ¤à¿Íµ¤¤Î¥«¥Ö¥È¡¦¥¯¥ï¥¬¥¿¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖÀ¸ÂÎÈÎÇä¡¦¥°¥Ã¥º¥³ー¥Êー¡×¡¢¥«¥Ö¥È¤ä¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¤¯¤¸°ú¤¥³ー¥Êー¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
º«Ãî¹¥¤¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤ä»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢7·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é8·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¸ø¼°Àï¤È¡Ö²¦Äç¼£¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à Supported by DREAM ORDER¡×¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇäÃæ¡£
ÂÐ¾ÝÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦7·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï ³«»Ï»þ´Ö18:30
¡¦7·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï ³«»Ï»þ´Ö18:00
¡¦7·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï ³«»Ï»þ´Ö13:00
¡¦8·î2Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥àÀï ³«»Ï»þ´Ö18:30
¡¦8·î3Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥àÀï ³«»Ï»þ´Ö14:00
¡¦8·î4Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥àÀï ³«»Ï»þ´Ö13:00
¡¦8·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹Àï ³«»Ï»þ´Ö14:00
¡¦8·î11Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹Àï ³«»Ï»þ´Ö13:00
¡¦8·î12Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹Àï ³«»Ï»þ´Ö13:00
¡¦8·î16Æü¡Ê¶â¡ËÀéÍÕ¥í¥Ã¥ÆÀï ³«»Ï»þ´Ö18:00
¡¦8·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¥í¥Ã¥ÆÀï ³«»Ï»þ´Ö14:00
¡¦8·î18Æü¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¥í¥Ã¥ÆÀï ³«»Ï»þ´Ö13:00
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï´°Çä¤Þ¤¿¤Ï³ÆÂÐ¾Ý»î¹çÁ°Æü20:00¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï7·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢8·î2Æü¡Ê¶â¡Ë～4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂëº× SUMMER BOOST¡Ù¤ÎÆþ¾ì·ôÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬1Ëç5,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î8·î¸ø¼°Àï¤¬1Ëç4,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡ØÂëº× SUMMER BOOST¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Á´Æþ¾ì¼Ô¤Ë¡ÖÂëº× SUMMER BOOST¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡Ê¥ì¥×¥ê¥«¡Ë¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢²»³Ú¤ä¤ª¾Ð¤¤¡¢¥À¥ó¥¹¤ËDJ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÖÂëº× SUMMER BOOST¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡Ê¥ì¥×¥ê¥«¡Ë¡×¢¨¥¤¥áー¥¸
¥Ûー¥¯¥¹¤Î±þ±ç¤È¡¢¥«¥Ö¥È¡¦¥¯¥ï¥¬¥¿¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î1Æü¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êËþµÊ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£