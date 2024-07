スヌーピーの誕生日は8月10日。1968年のこの日、チャールズ・M・シュルツ氏が描いたコミック「PEANUTS」で、スヌーピーがピーナッツギャングにお祝いしてもらうシーンが登場したことがきっかけなのだとか。それ以来、この日はスヌーピーファンにとって特別な日となっている。そんな記念すべき日を祝うべく、「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」では、毎年恒例のスヌーピーバースデーイベントが2024年7月24日より開催中だ。"EVERYONE BRINGS SOMETHING TO THE PARTY..〜パーティはみんなで作る物..〜"をテーマに、PEANUTS Cafeが贈る特別なメニューとグッズで、愛すべきビーグル犬の誕生日をお祝いしよう!

「PEANUTS Cafe」にスヌーピーのバースデーを記念した限定メニュー&グッズが登場

「SNOOPYのセレブレーションケーキ」(1485円)

「HAPPY CHILL TIME BAG」(4235円)

ジュート&コットンバッグは夏のおでかけに大活躍!

テーマアートを施したイヤープレートや毎年恒例のグラス、フェア定番のアイテムが今年も登場

メインディッシュに神戸牛が味わえるPEANUTS DINERの人気ディナーコースが、お祝いムード満点の特別仕様に

■コミックの中のバースデーケーキが食べられる!?まず紹介するのは、コミックに登場したバースデーケーキをモチーフにした、ファン垂涎の特別な「SNOOPYのセレブレーションケーキ」(1485円)。マンゴーやオレンジなど季節を感じさせるフルーツが贅沢に散りばめられている。ケーキの上にはスヌーピーの誕生日である8月10日にちなんだ特製ピックが飾られ、お祝いムード満点。このスペシャルなケーキは、2024年7月24日から8月31日(土)までの期間限定で提供される。PEANUTS Cafe各店(神戸店とスヌーピーミュージアム店を除く)で味わうことができるので、近くの店舗でぜひご賞味あれ。■スヌーピーのバースデーを記念した限定グッズ今年のバースデーイベントも、日常生活に取り入れやすい魅力的なグッズが多数登場する。なかでも注目は、テーマアートを施したグッズが詰まった「HAPPY CHILL TIME BAG」(4235円)。ジュート&コットン素材のバッグのなかには、冷たい飲み物を入れると色が変わる不思議なタンブラーやお菓子、人気のレモネードシロップなどなど。自宅でカフェ気分を味わえる、まさに夏の"チルタイム"を演出するラインナップになっている。<BAG内容>・ジュート&コットンバッグ 1個・コールドチェンジタンブラー 1個(イエロー→オレンジ/ブルー→ピンク/グリーン→ブルー)※上記3色いずれか1つ・お菓子(キャラメルポップコーン) 1個・レモネードシロップ(ピンクグレープフルーツ) 1本・カード 1枚そのほかにも、テーマアートをあしらった「Year's Plate Happy Birthday!!!」(2530円)や毎年人気の「グラス Happy Birthday!!!」(1320円)は、食卓を華やかに彩るだけでなく、インテリアとしても活用できそう。「バンダナ Happy Birthday!!!」(各1650円)は、ブルーとイエローの2色展開。首に巻いたり、バッグに結んだり、お弁当包みにしたりと、アイデア次第で様々な使い方ができる。食卓やホームパーティーを楽しく演出してくれそうな「コースター Happy Birthday!!!」(605円)と「テーブルペーパー Happy Birthday!!!」(660円)も見逃せない。両アイテムともPEANUTS CafeやDINERの店内でも期間限定で使用されているので、カフェで実際に使用されているのを見ることができる。これらのグッズは、2024年7月24日より店頭とECサイトで発売中。一部アイテムはECサイトではすでに売り切れに…。スヌーピーの世界観を手軽に楽しめるアイテムで、日常にちょっとした幸せを加えてみて。販売店舗PEANUTS Cafe 中目黒PEANUTS Cafe 神戸PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム(南町田)PEANUTS Cafe 名古屋PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)PEANUTS Cafe 大阪PEANUTS Cafe 博多PEANUTS Cafe オンラインショップ■お祝いムード満点なPEANUTS HOTEL宿泊プラン兵庫県神戸市にあるPEANUTS HOTELは、客室がすべてスヌーピーをテーマにしたユニークな内装で、まるでスヌーピーの世界に入り込んだような感覚を味わえる。同ホテルではスヌーピーのバースデーを一緒に祝える宿泊プラン「SNOOPYのセレブレーションプラン」(ルーム代+1万2100円)を用意。このプランの目玉は、PEANUTS DINERで提供される神戸牛をメインに季節の食材をふんだんに盛り込んだ豪華なディナーコース。前菜から始まり、メインディッシュ、デザートまで、すべての料理がスヌーピーのバースデーを祝福する特別仕様となっている。<前菜>白桃のヴィシソワーズフォアグラとカシスのもなかカンパチのカルパッチョ ラビゴットソース<オードブル>とうもろこしのブランマンジェ 生ウニと甘エビを添えて<魚料理>鮮魚のプロヴァンサル<肉料理>神戸牛と夏野菜のグリル 粒マスタードソースバケット&バター<デザート>ラズベリーとマンゴーのムースこちらの宿泊プランは、2024年7月24日から8月31日(土)まで提供される。期間限定の特別なプランなので、ご予約はお早めに。大切な人と一緒に、あるいは自分へのご褒美として、PEANUTS Cafe&PEANUTS HOTELで素敵な時間を過ごしてみてはいかが。スヌーピーの誕生日を、みんなで楽しくお祝いしよう!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC