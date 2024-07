ニトリは7月24日、ビームスのブランド「BEAMS DESIGN」と共同企画した家具シリーズ「新しい暮らし方のためのツール by BEAMS DESIGN」の特設WEBページをリニューアルした。新しい暮らし方のためのツール by BEAMS DESIGNリニューアルした特設ページでは、2024年3月に第2弾として販売開始した「ソファ」と「テーブル」を掲載したコンテンツを公開。ビームススタッフのお部屋や商品を取材したコンテンツ「'HOW TO USE' by BEAMS STAFF」には新たに3名のお部屋が仲間入り。スタッフの暮らしとともに第2弾アイテムを見ることができる。

第2弾アイテムの「1人用ソファ」(34,990円)は、ひとつ置けばシンプルな肘なしの1人掛けソファ、もうひとつ追加すれば2人掛けソファに。「1人用ソファ」(34,990円)「1人用ソファ収納付き」(44,990円)は、収納付きテーブルが一体化した1人掛けソファ。テーブル部分は左右どちらにも設置できる。「1人用ソファ収納付き」(44,990円)1人用ソファと1人用ソファ収納付きを自由に組み合わせて2人掛けソファにも。自由に組み合わせて2人掛けソファに「1人用ソファ」(34,990円)/「1人用ソファ収納付き」(44,990円)「2WAYテーブル」(14,990円)は、縦置きで省スペースなサイドテーブル、横置きでコンパクトなセンターテーブルに。サイドテーブルとして使う場合は脚がコの字型になるので、使いやすい位置まで引き寄せて置くことができる。「2WAYテーブル」(14,990円)「2WAYテーブル」(14,990円)