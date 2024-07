ウエスタンデジタルは7月25日、「サンディスク」ブランドから、USB Type-Cコネクターを搭載したモデルなどUSBメモリー4製品を発表した。日本のウエスタンデジタルオンラインストア限定で発売する。○SanDisk iXpand Flash Drive Go フラッシュドライブLightningとUSB Type-Aコネクターを備えるUSBメモリー。Lightningコネクターを備えるiPhoneと、USB Type-Aを備えるPC間でファイルのやりとりをするのに便利なモデルだ。容量と価格は、64GBが5,720円、128GBが7,480円、256GBが10,560円。

SanDisk iXpand Flash Drive Go フラッシュドライブ片方のコネクターを保護するスイング式デザインを採用。iXpand Drive アプリを使うことで、複数のデバイスにまたがるファイルをパスワードで保護できる。インタフェースはUSB 3.0。本体サイズはW12.5×D53×H12mm。2年間の限定保証付き。対応OSはWindows 10以降、macOS 10.9以降、Android 11以降、iOS 10.0.2以降。○SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C フラッシュドライブUSB Type-CとUSB Type-Aコネクターを備えるUSBメモリー。容量と価格は、64GBが1,980円、128GBが2,860円、256GBが3,960円、512GBが6,820円、1TBが6,820円。SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C フラッシュドライブ片方のコネクターを保護するスイング式デザインを採用。メモリーゾーンアプリを使うことで、写真、ビデオ、音楽、ドキュメント、連絡先を自動的にバックアップできる。インタフェースはUSB 3.2 Gen1で、転送速度は最大400MB/秒。本体サイズはW12.1×D44.41×H8.6mm。5年間の限定保証付き。対応OSはWindows 10以降、macOS 10.9以降、Android 11以降、iOS 10.0.2以降。○SanDisk Ultra Luxe USB Type-C フラッシュドライブUSB Type-Cコネクターを備えるUSBメモリー。メタル製エンクロージャーを採用し、コネクター部分を本体に格納できるスライド式となっている。容量と価格は、64GBが2,420円、128GBが3,300円、256GBが5,720円、512GBと1TBの価格は未定。発売日は9月の予定だ。SanDisk Ultra Luxe USB Type-C フラッシュドライブインタフェースはUSB 3.2 Gen1で、転送速度は最大400MB/秒。データ暗号化およびデータ復旧ソフトが付属する。本体サイズはW16×D45.8×H11.8mm。5年間の限定保証付き。対応OSはWindows 10以降、macOS 10.15以降、Android 11以降。○SanDisk Ultra Slider USB Type-C フラッシュドライブUSB Type-Cコネクターを備えるUSBメモリー。512GBと1TBをラインナップに追加する。本体はプラスチック製で、コネクター部分を本体に格納できるスライド式となっている。価格は未定で、発売日は9月の予定。SanDisk Ultra Slider USB Type-C フラッシュドライブインタフェースはUSB 3.2 Gen1で、転送速度は最大400MB/秒。データ暗号化およびデータ復旧ソフトが付属する。本体サイズはW20×D52.8×H9.4mm。5年間の限定保証付き。対応OSはWindows 10以降、macOS 10.15以降、Android 11以降。