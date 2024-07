(MCU)最新作『&ウルヴァリン』が、『デッドプール』シリーズ最高のオープニング成績を記録、2024年公開の洋画No.1の初日記録を更新した。

7月24日(水)、全米に先駆け世界最速での公開を迎えると、初日の観客動員数は13万2,870名、興行収入は1億9,453万円を記録した。この数字は大ヒットを遂げた『デッドプール』シリーズ2作を超えるもので、2024年公開の洋画No.1となる快挙だ。“俺ちゃん”が最高のスタートダッシュを切ることとなった。

日本でも絶大な人気を誇るヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリンが奇跡のカムバックを果たし、2大ヒーローが共演する最新作『デッドプール&ウルヴァリン』。“破天荒なクソ無責任ヒーロー”デッドプールと、超金属の爪と武器で世界を救ってきた“ガチヒーロー”のウルヴァリン、アウトローな2人のヒーローが初のタッグを組み大暴れする。



R 指定コンビの2人が暴れまわるこの夏、いちばん過激で笑えて胸が熱くなるアクション・エンターテイメント超大作『デッドプール&ウルヴァリン』は大ヒット上映中。

