Amazonで、コカ・コーラ「やかんの麦茶 from 爽健美茶」や「爽健美茶」が最大20% OFFになるクーポンが期間限定で配布されている。7月25日に編集部が確認したところ、「やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本」や「やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 410mlPET ×24本 [スリムボトル]」、「爽健美茶 ラベルレス 500ml ×24本」などでクーポンが用意されていた。

セール商品、クーポンがなくなり次第終了。有効期間は7月29日までで通常配送のほか、定期おトク便にも適用可能。その場合は初回分配達時に自動的に適用される。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください