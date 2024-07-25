¡ØÅÁÀâ¤ÎÆ¬ æÆ¡Ù´Ø¿å½í¡¢¡È¥êー¥Àー¡É¿¹¹áÀ¡¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÅª³Î¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â¶¶Ê¸ºÈ¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØÅÁÀâ¤ÎÆ¬ æÆ¡ÙÂè2ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢´Ø¿å½í¤È¿¹¹áÀ¡¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¡È°ì¿ÍÆóÌò¡É¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤ÏÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©¡¡¡È²¦Æ»¡É¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤ëÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥¯¥í¥µ¥®¡Ù¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¤Î¸¶°Æ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Æ¸¶Éð¤Î¸¶ºî¥Ç¥Ó¥åーºî¤È¤·¤Æ¡¢2003Ç¯¤«¤é2005Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¥Þ¥ó¥¬¤ò½é¼Â¼Ì²½¤¹¤ëÀÄ½Õ¥ä¥ó¥ー¥É¥é¥Þ¡£
¡¡·ì¤Ç·ì¤òÀö¤¦¥ä¥ó¥ー¤ÎÁã·¢¡¦¡È´íÂ¿´ÁÆ®¡É¡£ºÇ¶¯¥Áー¥à¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¯¥í¥¹¡×¤òÂ«¤Í¤ëÅÁÀâ¤ÎÆ¬¡¦æÆ¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤È¡¢ËüÇ¯¥Ñ¥·¥ê¤Î¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¡¦»³ÅÄÃ£¿Í¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¦2Ìò¡Ë¤¬¡¢æÆ¤Î¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤òÄÌ¤¸¤Æ½éÁø¶ø¤¹¤ë¡£¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢Æþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿æÆ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ö¤Ë´íÂ¿´ÁÆ®¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¡£¤½¤³¤Ç¡¢Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢æÆ¤ÈÍÆ»Ñ¤¬¥½¥Ã¥¯¥ê¤ÎºÇ¼å¡¦Ã£¿Í¡£æÆÉÔºß¤Î´Ö¡¢Ã£¿Í¤¬æÆ¤ËÀ®¤êÂå¤ï¤ê¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¯¥í¥¹¤ÎÆ¬¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥Ïー¥É¤ÊÆü¡¹¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡´Ø¿å¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤Î¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¡¦Ã£¿Í¤¬Ì¿¤ò·ü¤±¤Æ·ã¿ä¤·¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¸Å¤¯¤µ¤¤³¹³Ñ¤Î¥¹¥±ÈÖ¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦³¹¥¹¥±¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦ºÌ°¹¤³¤ÈÆ£Ã«ºÌÌò¡¢¿¹¹áÀ¡¤Ï¡¢³¹¥¹¥±¤Î¥êー¥Àー·ó¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦ÄÔÂôµþ»Ò¡Ê¥¥çー¥³ÀèÇÚ¡ËÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø¿å¤ÏËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç¤²¤µ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¼Çµï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Âæ»ì¤Î¸À¤¤Êý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡´Ø¿å¤È¶¦¤Ë¡Ö¸Å¤¯¤µ¤¤³¹³Ñ¤Î¥¹¥±ÈÖ¥º¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò±é¤¸¤ë¿¹¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºÌ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀú¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê´Ø¿å¤¬¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´Ø¿å¤Î¼Çµï¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¡ü±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ø¿å¡§»ä¤¬±é¤¸¤ë¸Å¤¯¤µ¤¤³¹³Ñ¤Î¥¹¥±ÈÖ¥º¡ÊÄÌ¾Î¡§³¹¥¹¥±¡Ë¤Î¥¨ー¥¹¡¦Æ£Ã«ºÌ¤Ï¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢10Âå¤é¤·¤¤ÉÔ´ïÍÑ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢ºÌ¤Ï¤Þ¤À¸ì×ÃÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÕ¥®¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£ºÇ½é¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¡È¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ÎÂæ»ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤½¤Ã¤«¡£¼ã¤¤¤ó¤À¡ª¡É¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡§»ä¤¬±é¤¸¤ëÄÔÂôµþ»Ò¤Ï¡¢³¹¥¹¥±¤Î¥êー¥Àー·ó¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¡£¡Ê±é¤¸¤ëºÝ¤Ï¡Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¿§¤ò¾ï¤Ë¸«¤Æ¡¢»¡¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþ»Ò¤Ï¡¢É½¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¥ª¥é¤Ä¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢Î¢¤Ç¤Ï¾ï¼±¿Í¤È¤¤¤¦»Ò¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー»þÂå¤Î¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢É½¤Ë½Ð¤ëÉôÊ¬¤È¡¢¡È²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤ã¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¼ã´³»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
´Ø¿å¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç¤²¤µ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¼Çµï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Âæ»ì¤Î¸À¤¤Êý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖËÜµ¤¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¡©
´Ø¿å¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¤¤»Ò¤ÎËÜµ¤¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤ó¤Ê¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¡©´Ø¿å¡§¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡§¤½¤ó¤Ê¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤ÉÇ¯Îð½Å¤Í¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡©
´Ø¿å¡§¿ôÇ¯Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÄ¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤è¤ê¥Ö¥ëー¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Ç»¤¤¤Ç¤¹¡£³¹¥¹¥±¤Î°áÁõ¤¬ºÙ¤«¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤½¤ì¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È°Ê³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¥¥ã¥é¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼ç±é¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ø¿å¡§¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥¯¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Ë¿ÍÊÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«¿®¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÎÃý¤êÊý¤ò¤¹¤ëæÆ¤È¡¢¡È¼«Ê¬¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡É¤ÈÃý¤ëÃ£¿Í¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿¿µÕ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¿ô½½Ê¬¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹¡§ËÜÆÉ¤ß¤Î¤È¤¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤È¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÂæ»ìÎÌ¤À¤·¡¢æÆ¤ÈÃ£¿Í¤¬2¿Í¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âÏÂ¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î°Õ³°¤À¤È»×¤Ã¤¿°ìÌÌ
´Ø¿å¡§¡Ä¡Ä°Õ³°¤È¥Ü¥±¤Æ¤¯¤ë¡£
¿¹¡§¤½¤¦¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ø¿å¡§¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ßÂÔ¤Á¡×¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥Ä¥Ü¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹¡§¡Ê´Ø¿å¤Ï¡Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤è¡£2¿Í¤È¤â¥Ü¥±¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ø¿å¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡»ä¤«¤é¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÂÔ¤Á¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡ª
¿¹¡§¤É¤Ã¤Á¤â¼þ¤ê¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¤¿Í¡×¤À¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤ª¤Á¤ã¤á¤Ç¤¹¡£
¡üÂè1ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¥·ー¥ó¤Ï¡©
´Ø¿å¡§³¹¥¹¥±¤Î¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤Î¸«¤»¾ì¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡Ê¿¹¤¬¡Ë¤¤¤Ä¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¿¹¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª
´Ø¿å¡§ËÜÅö¤Ë¡¢É½¤Ç¤â¡ÊÌòÊÁ¤È¤·¤Æ¤â¡Ë¥êー¥Àー¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¢¤Ç¤â¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£
¿¹¡§¤ä¤á¤Æ¤è¡£¤Ê¤ó¤«°õ¾Ý°¤¯¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡©
´Ø¿å¡§¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ä¹¤¤LINE¤ÎÊ¸¾Ï¤âÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÅª³Î¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤Ï¡¢³¹¥¹¥±4¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹¡§ÆÃ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÌ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀú¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê´Ø¿å¤¬¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
´Ø¿å¡§¡ÖºÌ¤Î¤³¤È¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¥¥çー¥³ÀèÇÚ¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È»ä¿ä¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿¨¤ë¤ó¤À～¡ª¡É¤Ã¤ÆºÌ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¸å¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëºÌ¤ÎÆóÌÌÀ¤¬¾¯¤·½Ð¤¿¥·ー¥ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸´Ø¿å¡§ËÜÅö¤Ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£TVer¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥É¥é¥Þ¹¥¤¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¹¥¤¤Î³§¤µ¤ó¡¢TVer¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¿¹¡§æÆ¤¬¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¯¥í¥¹¡×¤Î·ö²Þ¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤óÆþÇ°¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Êª¸ìÁ´ÂÎ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï³¹¥¹¥±¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Ð¥Ã¥¥ã¥íー¡ªLOVE¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢TVer¤À¤È²¿²ó¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤·¤Æ°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
´Ø¿å¡§¤¤¤¤¤Íー¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë