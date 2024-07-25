秋田・子吉川 堤防決壊による氾濫発生
２５日午後５時０分、秋田県を流れる子吉川に河川氾濫発生情報が発表された。
秋田河川国道事務所、秋田地方気象台の発表内容は以下のとおり。
【警戒レベル５相当情報［洪水］】子吉川では、（堤防決壊による）氾濫が発生
【警戒レベル５相当】災害が発生しています。子吉川では、１０．３ｋ（右岸）付近において（堤防決壊による）氾濫が発生しました。 直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
秋田県を流れる子吉川の水位は２５日午後４時４０分現在、次のとおり。
明法で６．１１ｍ
（氾濫の危険がある水位超過）
二十六木橋で５．６７ｍ
（地元自治体が避難指示を発表する判断水位超過）
秋田県を流れる子吉川の水位は２５日午後１０時４０分頃には次のとおりと見込まれる。
明法で３．９０ｍ
（地元自治体が高齢者等避難を発表する判断水位超過）
二十六木橋で４．８８ｍ
（地元自治体が高齢者等避難を発表する判断水位超過）
２５日午後４時４０分から２５日午後７時４０分までの秋田県を流れる子吉川流域の流域平均雨量は２ミリの見込み。
＊＊参考：水位（流量）危険度レベル＊＊■レベル５ 氾濫危険水位（流量）を大きく超え場合によっては氾濫発生の可能性も
■レベル４ 氾濫の危険がある水位（流量）超過
■レベル３ 地元自治体が避難指示を発表する判断水位（流量）超過
■レベル２ 地元自治体が高齢者等避難を発表する判断水位（流量）超過
■レベル１ 水防団待機判断水位（流量）超過
■レベル０ 水防団待機判断水位（流量）未満