怪談大好き声優推薦！竹書房「人気声優 井澤詩織のあなたを沼らせる怪談10選」

竹書房は、怪談大好き声優・井澤詩織さんが推薦する夏の怪談文庫フェア「人気声優 井澤詩織のあなたを沼らせる怪談10選」を2024年7月25日(木)より開催します。

竹書房「人気声優 井澤詩織のあなたを沼らせる怪談10選」

【チェンソーマン】ポチタ役、【機動戦士ガンダム 水星の魔女】ソフィ役、【メイドインアビス】ナナチ役などで大人気の声優・井澤詩織さん。

怪談好きを公言する彼女が「怪談沼」へと誘う10冊をお勧めします!

☆対象書籍の紹介

推薦書一覧

(1) 『厭談 祟ノ怪』夜馬裕

(2) 『障ル話』鈴木誠 鷹鷺狸夜

(3) 『現代雨月物語 式神異談』籠三蔵

(4) 『人形の怖い話』黒木あるじ ほか

(5) 『実話凶忌録 腐屍の書』伊隅桂馬

(6) 『妖怪談 現代実話異録』加藤一/編著

(7) 『絶厭怪談 深い闇の底から』つくね乱蔵

(8) 『屋敷怪談』影絵草子

(9) 『令和怪談集 恐の胎動』クダマツヒロシ

(10)『魂消怪談 怪ノ目』冨士玉目

☆推し怪談特別リーフレット

2024年は井澤詩織さんの3年分の怪談推し活をまとめた特製リーフレット(オールカラー16P)がフェア参加書店でもらえます。

リーフレット

※無くなり次第配布終了です。

※配布方法は店舗によって異なります。

予めご了承ください。

☆店舗別特典情報

対象商品1冊購入ごとに、井澤詩織さんの怪談朗読音源が貰えます。

専門店ごとに特典が違いますので、下記内容を確認してください。

●TSUTAYA特典

TSUTAYA特典紹介

●メロンブックス特典

メロンブックス特典紹介

●ゲーマーズ特典

ゲーマーズ特典紹介

●とらのあな特典

とらのあな特典紹介

●アニメイト特典

アニメイト特典紹介

※フェア対象文庫・配布方法、フェア開催期間、在庫状況はお店によって異なります。

詳細はお近くの参加書店様へお問い合わせ下さい。

☆フェア参加店

フェア参加店につきましてはこちらの特設サイトを確認してください。

特設サイト:

https://www.takeshobo.co.jp/sp/fair/shiori_izawa_kaidan2024/

