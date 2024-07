ドラッグストアモリは、2016年から『こどもみらいプロジェクト』を実施しています。

ドラッグストアモリ『こどもみらいプロジェクト』

ドラッグストアモリは、2016年から『こどもみらいプロジェクト』を実施しています。

回を重ねるごとに連続して参加するお子さんも増え、本年は41店舗にて実施、135名が参加予定です。

女性の社会進出が進む昨今においても、男性が働く姿は一般的ではありますが、女性、すなわちお母さんが働く姿というのは、お子さんの目線からするとあまり馴染みがありません。

そこで、女性が数多く活躍している同社では、お母さんが働いている現場にお子さんを迎え入れ、お母さんの働く姿を間近に見てもらう職場体験を実施しています。

参加したお子さんのお母さんから、「頑張っているお母さんのためにお手伝いを頑張ろう」、「わたしもお母さんみたいに楽しく働きたい」などとお子さんの気持ちの変化が感じられ、なにより親子の絆が深まったとたいへん好評です。

この取り組みが、働くお母さん世代の手助けとなり、同社においてさらに女性が働きやすい環境を整えることに繋がればと考えています。

実施当日のポイントとしては、以下の2点があります。

1点目は、お子さんとより絆を深めるために、両親の職場と同じユニフォームとなるように専用のエプロンを着用することです。

おそろいのユニフォームに身を包み、職場体験ができます。

2点目は、お子さん自身が商品のラッピングやPOPの作成を行い、できあがったものが実際に売場に展開されることです。

子供達は自身が作成したものが売場に展開されている光景を見て、毎回大喜びです。

新しい体験、形に残る仕事を通して将来の夢、希望、志の創造に繋げたいと考えています。

【前回参加されたお子さんの感想文より】

・重たい荷物を運んだり、大変な仕事をこなすお母さんはすごいです。

・来年は弟と一緒に参加して、大人になったらドラモリで働きたいです。

・仕事の大変さ、大切さを知ることが出来てよかったです。

私もいつか仕事をして家族に恩返しをしたいです。

・お母さんの苦労がわかりました。

家でお手伝いをもっと頑張ります。

【前回参加者された保護者の感想文より】

・親子で働く機会はないのでとても良い経験が出来ました。

子供たちみんな楽しそうでしたし、保護者も楽しい時間を過ごすことができて良かったです。

・子供は参加当日をとても楽しみにしていました。

お店のスタッフも、お客様も、笑顔であたたかい声をかけてくださりとてもありがたかったです。

良い思い出になりました。

・はじめは親の後ろに隠れて歩いていたりしていましたが、段々と人見知りしなくなり最後は皆に「お疲れ様でした」と言えるようになっていました。

子供の成長を感じられました。

【実施当日の様子】

実施当日の様子(1)

実施当日の様子(2)

実施当日の様子(3)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post おそろいのユニフォームで職場体験!ドラッグストアモリ『こどもみらいプロジェクト』 appeared first on Dtimes.