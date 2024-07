Code and DESIGNは、新作の計算パズルゲーム「Arithmetist」を2024年7月20日に正式リリースしました。

本作は、シンプルながらも奥深いゲームプレイを提供し、計算スキルと迅速な思考力を試す新しい形のパズルゲームです。

Code and DESIGN「Arithmetist」

■「Arithmetist」について

「Arithmetist」は、プレイヤーが一筆書きで数式を作り、指定された「Goal」の数字に到達することを目指すゲームです。

以下の基本的な計算操作を用いて進行します。

足し算 :1 + 1 = 2

引き算 :3 - 1 = 2

掛け算 :1 x 2 = 2

あまり算:7 % 5 = 2

数式は常に左から右に計算されるため、計算の順序に注意が必要です。

例えば、1 + 2 x 3 = 9となります。

このシンプルなルールのもとで、プレイヤーは最適な数式を見つけ出すことを求められます。

スクリーンショット1

■スコアとレベル

スコアはレベルと数式の長さによって決まります。

同じ結果でも、長い数式を作成することで高得点を獲得できます。

これにより、創造的かつ戦略的な思考が求められます。

ゲームの最高レベルは20であり、各レベルは徐々に難易度が上がるため、プレイヤーにとって常に新たな挑戦を提供します。

■特徴

シンプルなルールで誰でもすぐに始められる

計算力と問題解決能力を向上させる

高得点を目指す競争心を刺激

スマートフォンでいつでもどこでも楽しめる

■ダウンロード

「Arithmetist」は、下記URLから無料でダウンロードできます。

App Store :

https://apps.apple.com/jp/app/arithmetist/id6557037664

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cad.arithmetist&hl=ja

■まとめ

「Arithmetist」は、計算とパズルを組み合わせた新しいタイプのゲームです。

シンプルな操作性と奥深いゲーム性を兼ね備えており、幅広い年齢層のプレイヤーに楽しめること間違いなしです。

ぜひ、この機会に新たな計算パズルの世界に足を踏み入れてみてください。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 計算スキルと迅速な思考力を試す新しい形のパズルゲーム!Code and DESIGN「Arithmetist」 appeared first on Dtimes.