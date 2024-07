リアルワールドデータは、エーザイと協働し、電子カルテ、レセプト及びDPCデータから構築していた医療情報データベースに、製造販売後調査特有のデータを追加収集し、統合したデータベースを用いて製造販売後データベース調査を実施しました。

リアルワールドデータ/エーザイ「製造販売後データベース調査」

リアルワールドデータは、エーザイと協働し、電子カルテ、レセプト及びDPCデータから構築していた医療情報データベースに、製造販売後調査特有のデータを追加収集し、統合したデータベースを用いて製造販売後データベース調査を実施。

■実施の背景

従来の製販後DB調査においては、既存の構築済み医療情報データベースに含まれるデータのみを利用するため、必要なアウトカムや有害事象が医療情報データベースに含まれない場合、製販後DB調査として実施することが困難でした。

そのため、製販後DB調査の実施を検討するも、従来の使用成績調査として対応せざるを得ない状況が発生しており、また、医師の働き方改革が叫ばれる中で、使用成績調査はその入力項目の多さから、医療機関では医師のPMSに対応する業務負担が問題となっていました。

■取組の概要

RWDでは、効率よく適切なデータ収集を目指した次世代のPMSを考えるにあたり、収集に必要な情報は以下の2つに分類されると考えました。

1. 日常診療で蓄積される電子データベース(電子カルテの診療データとDPC・レセプトデータ等)

2. 医療情報データベースには含まれない、医師の診断が必要なアウトカムや有害事象の情報

そのため、RWDにて従来より構築している「電子カルテデータ由来の医療情報データベース」(以下「RWDデータベース」)の技術を用いて、1.のデータベースをPMS用に再構築するとともに、PMS対象患者の受診時に電子カルテと連携するシステムを追加開発することで、2.の情報を収集する仕組みを実装しました。

概要図

■今後の展開

RWDでは、今回の追加データ収集型の製販後DB調査の実施は、国内でも先駆的な事例であると認識しています。

また、この追加データ収集型の製販後DB調査の枠組みをRWDでは「HYBPMS」と称し、医療機関・製薬企業に積極的に展開することで、調査項目が既存の構築済み医療情報データベースに含まれていないため、これまでの医療情報データベースでは対応出来ないとされていたPMSにおいても医療情報データベースの活用が可能となり、医療機関・製薬企業の負担軽減に寄与することが可能となります。

今後も引き続き、RWDはこのHYBPMSを広く他のPMSにも適応し、医療機関・製薬企業の負担軽減に寄与するとともに、「社会課題に対しデータとICTの力で解決に取り組むことで、持続可能なヘルスケアシステムの実現」というJMDCグループの描く未来の実現に資する取組を推進していきます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 製造販売後調査特有のデータを追加収集!リアルワールドデータ/エーザイ「製造販売後データベース調査」 appeared first on Dtimes.