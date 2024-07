10数年ぶりに始動！佐久平ハイウェイオアシス　パラダ「山頂リフト」

佐久平ハイウェイオアシス パラダでは、2024年7月13日(土)〜9月1日(日)の期間、約10数年ぶりに山頂までいけるリフトを稼働します。

佐久平ハイウェイオアシス パラダ「山頂リフト」

2024年の夏は6月の段階から全国各地で真夏日を観測し、7月に入ると猛暑日を観測して熱中症対策グッズがたくさん紹介されています。

そこでパラダではスキーシーズンしか動かしていない山頂ゲレンデまでのリフトを10数年ぶりに動かし、暑い夏を少しでも涼しく過ごせる環境作りと、キャンプとは違った自然の楽しみ方として、親子、カップルでも気軽に登れ、360度のパノラマビューが楽しめる平尾山の山頂まで約15分の軽トレッキングを提案します。

長野県 東の玄関口ダイバーシティ・佐久として2024年も沢山のファミリー、カップルなどに楽しめます。

場所と期間は以下の通りです。

■概要

・施設名称

佐久平ハイウェイオアシス パラダ

・山頂リフト営業期間

【日付】7月13日(土)〜9月1日(日)

【時間】9:00〜16:30(リフト最終乗車16:00)

・所在地

〒385-0003 長野県佐久市下平尾2681

・アクセス

東京 方面 練馬I.C → 佐久平スマートI.C 1時間34分

北関東方面 佐野スマートI.C → 佐久平スマートI.C 1時間20分

横浜 方面 海老名SA → 佐久平スマートI.C 2時間8分

案内MAP

■佐久平ハイウェイオアシス事業内容

【南パラダ】

サマーリフト、絶叫スライダー、キッズランド、リゾートBBQ、

カブトムシドーム、バーズカフェ、昆虫体験学習館、平尾温泉みはらしの湯

【北パラダ】

スキー場、キャンプ場、モトジムカーナ練習場

【平尾温泉みはらしの湯】

大浴場、岩盤浴、スポーツジム、癒し処天空

【佐久平パーキングエリア 上下】

佐久平珈琲カフェ、レストラン、売店コーナー、信州そば処ひらお

