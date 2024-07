日本初のAIエージェント搭載ホームIoT端末！グラモ『9DOTs』

グラモは、2024年7月25日、ホームIoT専用端末として日本で初めて*AIエージェントを搭載した、統合型ホームIoTプラットフォーム端末『9DOTs』をリリースしました。

グラモ『9DOTs』

『ナインドット』は、インターホンモニター、ホームIoT、HEMSモニター、セキュリティ、見守り、生活サービスの全てを一台に搭載したホームIoT端末です。

また、管理会社向けには無人内見時の物件案内や、入居者へのお知らせ通知、自社サービスとの連携等、入居者だけでなく事業者にメリットのある機能を多数搭載しています。

『ナインドット』は、住宅に住まう全ての居住者の生活の安心・安全・快適を実現すると共に、その住宅を提供するハウスメーカー、管理会社、管理組合、デベロッパーの管理コスト削減や、居住者と事業者のシームレスな繋がりを実現し、物件価値の向上を実現する今までにないコンセプトの統合型ホームIoT端末です。

『ナインドット』には50以上の多くの機能を搭載していますが、それらの機能を誰でも利用できるように日本初提案型AIエージェント「グラモン」やタッチボタン等、様々な工夫が施されています。

グラモは2011年に赤外線を利用してスマホから家電制御できる「iRemocon」を日本で初めて発売し、創業以来、多くの大手企業へグラモの機器・サービスを提供して参りました。

『ナインドット』はグラモが5年の開発期間をかけゼロから開発した、ホームIoTの先駆者であるグラモのノウハウを結集したサービスです。

*:提案型AIエージェントが搭載されたホームIoT端末として日本初。

(グラモ調べ)

■ナインドットの特徴 〜50以上の機能を操作可能〜

インターホンから、スマートロック、HEMS、エアコンや照明等の家電、お風呂や電動シャッター等の住宅設備に至るまで、全ての操作がナインドットで完結。

しかも、様々な内蔵センサーの情報や天気予報等のインターネット上の情報まで集約。

毎日を便利にする機能がこの1台に。

それらを統合するAIエージェント「グラモン」により、居住者の「いつのまにか便利・快適・安心」を実現します。

【主な機能例】

AIエージェント「グラモン」

顔認証(カギ)

スマホフル対応

建物全ての「鍵」を管理

インターホン

集合玄関機連携

宅配ボックス連携

エレベーター連携

エアコン・照明・お風呂

自動制御

音声制御

HEMS

赤外線リモコン対応家電制御

スマートロック操作

住設機器設備操作

各種センサー

天気予報

ゴミ捨て

…その他、多数の機能搭載

【管理におすすめ】

お知らせ配信

鍵、IoT機器管理

内見時鍵発行

内見時自動案内

見守り異常検知

情報配信

管理システム提供

API連携可能

自動バージョンアップ

…その他、お問い合わせください。

■多くの機能を誰でも使いこなせる2つのポイント

把握できないほどの多くの機能も「AIエージェント“グラモン”」と「9つのショートカットボタン」によるサポートで簡単に操作が可能です。

★ポイントその1:提案型AIエージェント「グラモン」

部屋の中の状況やインターネット上の様々な情報を検知して、AIエージェント「グラモン」が“何もしなくても”音声で適切な提案をしてくれます。

★ポイントその2:9つのショートカットボタン

よく使う機能を本体の9つのボタンに登録しておくことで簡単操作が可能となります。

ボタンの色も自由に変えられるので、好きな色で覚えやすい仕様です。

■AIエージェント「グラモン」

ナインドットの設置された部屋で過ごしているとAIエージェント「グラモン」から話しかけられたり、重要なお知らせを教えてくれたりします。

生活に便利なシナリオをグラモがサーバー配信することで、「グラモン」はより便利に、かしこく成長し、活用いただけます。

「グラモン」の情報ソースはナインドット本体に搭載されている各種センサーやインターネット上の情報ですが、HEMSユニットなどの追加で、電力情報をもとに、節電アドバイスや、電力情報と連動した家電自動制御も行うことができます。

■居住者のメリット

【居住者の生活の安心・安全・快適】

ナインドットの設置されたお部屋に住むことで、AIエージェント「グラモン」が、安心・安全・快適な暮らしを24時間サポートします。

「グラモン」が自発的に様々な機能・サービスの提供・提案を行います。

以下はその一例です。

<住設/家電制御機能>

各種内蔵センサーで居住者の外出や帰宅、お部屋の状況を「グラモン」が把握。

適切な操作をレコメンドします。

もちろん、音声で直接話しかけて操作することも、画面をタップしての操作も可能です。

<インターホン機能>

集合玄関やお部屋の玄関のインターホンもナインドットに連携できます。

一般的なインターホンの機能に加え、外出先からスマホで応対したり、フロントオートロックやお部屋の鍵の解錠も可能です。

置き配や、急なお友達の来客にも対応できます。

<各種オフラインサービス連携>

ナインドットから家具のサブクスやパンの宅配など、生活に関係する様々なサービスをお得に利用できます。

また、お得な情報やサービスを「グラモン」が教えてくれることも。

<各種アプリサービス>

天気予報やゴミ出しの日など、生活に役立つ情報もナインドットでチェックできます。

重要な情報は「グラモン」が教えてくれます。

<各種センサー情報>

お部屋の温度・湿度はもちろん、明るさや空気の質まで内臓センサーで常に確認ができます。

状況に応じて「グラモン」が教えてくれるので、居住者が何度もチェックする必要はありません。

<スマホ連携>

スマホアプリと連携することで、ナインドットの全ての操作がスマホで外出先からもできるようになります。

また、スマホとナインドット間でビデオ通話も出来るので、お子様のお留守番や高齢者の見守りにも活用できます。

■賃貸・マンション管理会社様のメリット

【管理コスト削減】

管理会社様の業務をシステム化し、管理コストの大幅削減に貢献します。

お部屋の内見も完全リモートで対応可能ですので、営業効率をUPさせ、収益の向上も可能です。

<入退去管理機能>

居住者の入退去に合わせて、すべての共有部・専有部の鍵の失効・発行はもちろん、宅配ロッカーや各IoT機器のリセットが完全自動で実行されます。

入退去の度に現地に出向いて面倒な操作を行うことは一切ありません。

今お使いの業務システムとAPI連携も可能なので、今の業務を変えることなく、オートメーション化できます。

<事故・トラブルの抑止>

SOS・見守り機能などの提供によって入居者の安心、安全による満足度向上を図りつつ、入居中の事故やトラブルの発生を抑止することが可能です。

<入居者様へのお知らせ機能>

エレベーターのメンテナンスのお知らせなど、今まで現地に出向いて掲示していた居住者様へのお知らせが全て遠隔で行えます。

管理システムからお知らせを配信することで、ナインドットを利用の居住者に対してダイレクトにお知らせを通知できます。

お知らせに重要度も設定できますので、大切なお知らせを必ず読んでもらうような設定もできます。

■デベロッパー・ハウスメーカー様のメリット

【配線不要で工事費削減】

LAN配線利用により、インターホン専用線工事が不要になります。

各種コスト削減による収益性の向上が図れます。

【物件購入後の接点獲得】

<入居者様へのお知らせ機能>

管理システムからお知らせを配信することで、居住者に対してダイレクトにお知らせを通知可能。

住宅のメンテナンスの案内や、お得なサービスなどを遠隔から簡単に案内していただくことが可能となり、ご入居後に途切れがちな接点を獲得できます。

お知らせに重要度も設定できますので、大切なお知らせを必ず読んでもらうような設定もできます。

<自社Web、アプリへの誘導>

ナインドット上に自社サービスとの導線を設けることにより、既に展開中のWebやアプリへの誘導も可能です。

※導線の設置には条件があります。

お問い合わせください。

【物件価値の向上】

日本初の機能を多数搭載したナインドットを住宅に導入することにより、安心・安全・快適な最先端IoT住宅をPRすることができ、物件価値の向上に繋がります。

ナインドットを設置するだけで、例えば以下のような項目を物件情報として記載できます。

・自動通報セキュリティ設備

・SOS(パニック)ボタン、見守り異常検知

・フロントオートロックカメラ、玄関カメラ

・AIエージェントによる生活サポート

・フロントオートロック顔認証

・スマホフル対応物件(来客、家電操作、鍵操作)

