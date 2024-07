ヴィノスやまざきは、首都圏の旗艦店である有楽町店に併設するワインバーを全面リニューアルし、2024年7月29日(月)にオープンします。

ヴィノスやまざき有楽町店 併設ワインバー

オープン日:2024年7月29日(月)

場所 :ヴィノスやまざき有楽町店

東京都千代田区有楽町2丁目7番1号

イトシアフードアベニュー地下1階

電話 :03-5224-6391

最寄り駅 :JR山手線「有楽町駅」中央口1分/有楽町線「有楽町駅」D7b出口1分

銀座線・日比谷線・丸ノ内線「銀座駅」C9出口2分有楽町駅から129m

蔵直(R)ワインの小売り販売で実績を積み重ねてきた同社が、更なる顧客満足と新しい飲食体験の提供に向け、施設の刷新を行いました。

今回のリニューアルでは、目黒で人気を博すフレンチレストラン『ビストロエガリテ』の監修の元、新メニューを導入。

スペインバルのスタイルを取り入れたピンチョス、フランス・ブルゴーニュ地方の家庭を想わせるグジュール、さらにワインにぴったりのピザやソーセージ、ローストビーフなど、多種多様な料理をラインナップしています。

これらの料理は、特別に選び抜かれたワインと共に、お客様に格別の味わいを提供します。

また、ワインバーの一大特色として、専用ラックで提供する『テイスト・オブ・ヴィノス』を実施。

5〜6種類のワインを自由にお試しいただけるこのサービスにより、お客様には自分好みのワイン探しの喜びも提供します。

加えて、日本酒やワインを週替わりで提供することで、常に新しい味わいの発見があります。

アルコールをお控えのお客様やお子様連れのファミリーにも配慮し、ノンアルコールワインや低アルコールワイン、オーガニックのぶどうジュースも用意しています。

全ての来店者に楽しめるよう、心を込めておもてなしします。

さらに、テレビ・雑誌で何度も取り上げられ、コーヒーハンターの名で知られる株式会社ミカフェート代表の川島良彰氏による、ピンク ブルボンを生産する農家のモニタリングと栽培、品質管理を支援する「ピンク ブルボン プロジェクト」にヴィノスやまざきも共鳴し、ピンク ブルボンを使用したコーヒーの提供、販売をスタートします。

※数種類のフードメニューをご試食いただけます。

※アルコールの提供もあるので、お車でのご来店はご遠慮下さい。

■ビストロエガリテ 田中勇一シェフ

熊本出身の田中シェフは、フランスの星付きレストランで務めた後、「ヌキテパ」「プティ・ブドン」を経て、「ル・プティ・トノー 虎ノ門店」で料理長を務め、2013年駒場東大にビストロエガリテをオープンしました(2022年に目黒へ移転)。

隠れた名店として、美食家達の間で人気のフレンチレストランです。

■ミカフェート 川島良彰氏

ミカフェート代表であるコーヒーハンター川島良彰氏は、本当のコーヒーのおいしさと楽しさをより多くの人々に知って欲しい、この願いをもって株式会社Mi Cafeto(現 株式会社ミカフェート)を2008年に設立しました。

年間、約100日は世界中の生産者を訪問しています。

