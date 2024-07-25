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25日午後4時26分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、岩手県の大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、一関市、それに奥州市、宮城県の気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、名取市、岩沼市、柴田町、宮城川崎町、亘理町、山元町、仙台青葉区、仙台宮城野区、石巻市、松島町、それに大衡村です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□岩手県
大船渡市　陸前高田市　釜石市
住田町　一関市　奥州市

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　涌谷町　宮城美里町
名取市　岩沼市　柴田町
宮城川崎町　亘理町　山元町
仙台青葉区　仙台宮城野区　石巻市
松島町　大衡村

■震度1
□岩手県
大槌町　花巻市　北上市
遠野市　金ケ崎町　平泉町
宮古市　山田町　盛岡市
八幡平市　矢巾町

□宮城県
色麻町　宮城加美町　南三陸町
白石市　角田市　蔵王町
村田町　丸森町　仙台若林区
仙台太白区　仙台泉区　塩竈市
多賀城市　東松島市　七ヶ浜町
利府町　大和町　大郷町
女川町

□青森県
階上町

□山形県
最上町　舟形町　大蔵村
戸沢村　東根市　尾花沢市
中山町　河北町　大石田町

□福島県
福島市　須賀川市　二本松市
田村市　福島伊達市　本宮市
国見町　川俣町　天栄村
玉川村　小野町　いわき市
相馬市　南相馬市　楢葉町
大熊町　浪江町　葛尾村
新地町　飯舘村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。