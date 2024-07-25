岩手県、宮城県で最大震度2の地震 岩手県・大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、一関市、奥州市
25日午後4時26分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、岩手県の大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、一関市、それに奥州市、宮城県の気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、名取市、岩沼市、柴田町、宮城川崎町、亘理町、山元町、仙台青葉区、仙台宮城野区、石巻市、松島町、それに大衡村です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□岩手県
大船渡市 陸前高田市 釜石市
住田町 一関市 奥州市
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 涌谷町 宮城美里町
名取市 岩沼市 柴田町
宮城川崎町 亘理町 山元町
仙台青葉区 仙台宮城野区 石巻市
松島町 大衡村
■震度1
□岩手県
大槌町 花巻市 北上市
遠野市 金ケ崎町 平泉町
宮古市 山田町 盛岡市
八幡平市 矢巾町
□宮城県
色麻町 宮城加美町 南三陸町
白石市 角田市 蔵王町
村田町 丸森町 仙台若林区
仙台太白区 仙台泉区 塩竈市
多賀城市 東松島市 七ヶ浜町
利府町 大和町 大郷町
女川町
□青森県
階上町
□山形県
最上町 舟形町 大蔵村
戸沢村 東根市 尾花沢市
中山町 河北町 大石田町
□福島県
福島市 須賀川市 二本松市
田村市 福島伊達市 本宮市
国見町 川俣町 天栄村
玉川村 小野町 いわき市
相馬市 南相馬市 楢葉町
大熊町 浪江町 葛尾村
新地町 飯舘村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。