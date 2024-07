文藝春秋は7月22日にミステリー界の巨匠ピエール・ルメートルの最新刊『邪悪なる大蛇』を刊行しました。

この刊行に合わせてルメートルのミステリー7冠に輝く、傑作サスペンス小説『その女アレックス』を8月31日までの期間限定でAmazon のKindle Unlimitedに掲載します。

『その女アレックス』Amazon Kindle Unlimited掲載

『その女アレックス』(ピエール・ルメートル著/橘明美翻訳)は英国推理作家協会賞などミステリー賞7冠に輝いた、巨匠ルメートルの代表作にして大ヒットサスペンス小説です。

そんな名作をAmazonの電子書籍Kindleの読み放題サービスKindle Unlimitedにて8月末までの期間限定で読むことができます。

ルメートルは自身最後のミステリー小説と宣言している最新刊の『邪悪なる大蛇』(ピエール・ルメートル著/橘明美、荷見明子翻訳)が7月22日に刊行されたばかりです。

この話題作の刊行に合わせて、ルメートルが放つ大逆転サスペンスの傑作『その女アレックス』をぜひKindle Unlimitedで楽しんでくださいね!

著者プロフィール

ピエール・ルメートル

1951年、パリ生まれ。

2006年、カミーユ・ヴェルーヴェン警部シリーズ第1作『悲しみのイレーヌ』でデビュー。

同シリーズ第2作『その女アレックス』で英国推理作家協会賞を受賞。

日本でも「このミステリーがすごい!」などで1位となり、60万部を超えるベストセラーに。

他の作品に『天国でまた会おう』『傷だらけのカミーユ』『死のドレスを花婿に』『監禁面接』『われらが痛みの鏡』などがある。

書誌情報

『その女アレックス』(電子書籍版)

著者:ピエール・ルメートル 翻訳:橘明美

価格:897円(税込)

※8月31日までAmaozn kindleの読み放題サービスKindle Unlimitedに掲載中

https://amzn.asia/d/0gJS6zbc

『邪悪なる大蛇』(電子書籍版)

著者:ピエール・ルメートル 翻訳:橘明美、荷見明子

価格:3200円(税込)

https://amzn.asia/d/0hICN0qY

販売電子書店:Kindleストア、楽天Kobo、Apple Books、Reader Store、紀伊國屋書店Kinoppy、BookLive、honto、BOOK☆WALKER他、電子書籍を販売している主要書店

※価格は上記電子書店にて確認してください。

