セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキーマウス」 プラチナムザッカバブルワンドVer.2を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」 プラチナムザッカバブルワンドVer.2

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約14×8×36cm

種類:全1種 ※シャボン玉液は別売りです

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」をデザインした、大人気のバブルワンドがニューカラーで登場!

魔法のステッキ風に仕上げられた、手持ちタイプのシャボン玉メーカーです。

シャボン液を入れてスイッチ押すと、自動でシャボン玉が噴出。

トップには手を広げる「ミッキーマウス」、持ち手部分には、様々な「ミッキーマウス」のシルエットがプリントされています。

まるで魔法を使うように、シャボン玉で遊ぶことができるディズニーグッズです☆

魔法の杖をイメージした「ミッキーマウス」デザインのシャボン玉メーカー。

セガプライズの、ディズニー「ミッキーマウス」 プラチナムザッカバブルワンドVer.2は、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 魔法を使うようにシャボン玉で遊べる!セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」 プラチナムザッカバブルワンドVer.2 appeared first on Dtimes.