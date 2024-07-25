“epica×ARY”9周年限定オリジナルTシャツ！エピカ沖縄9周年アニバーサリープレゼントキャンペーン
エピカ沖縄の9周年アニバーサリーパーティーファイナル×THE WAVE、豪華コラボノベルティ第3弾として“epica×ARY”の9周年限定オリジナルTシャツプレゼントキャンペーンを開催します。
エピカ沖縄9周年アニバーサリープレゼントキャンペーン
SEQUENCEは、“JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB”エピカ沖縄の9周年アニバーサリーパーティーファイナル×THE WAVE、大好評の“Alex Jewelry×epica”オリジナルストラップに続いて、更に豪華コラボノベルティ第3弾として“epica×ARY”の9周年限定オリジナルTシャツプレゼントキャンペーンを開催します。
■開催概要
【JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB EPICA】
エピカ沖縄とは、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』のプレパーティーにも推奨され、グローバルな視点でナイトクラブを高田 一司氏がプロデュースしています。
国内外屈指のトップクラスDJ勢のサウンドセット、ヘッドライナークラスのアーティストキャスティングに拘った制作をしています。
“ジャパン NO.1 HIP HOP ナイトクラブ エピカ沖縄”
世界的トップモデル、有名アーティスト、トップアスリート、芸能人に至るまで来場する大人気店舗。
毎週末は1,000名以上の集客を記録し入場規制にもなるほどの大人気ウィークエンドパーティー。
世界水準のサウンドとオーディエンスのエネルギーは圧倒的で、日本ではここでしか体感出来ないものがあります。
1フロアで構成された国内最大のナイトクラブ／ライブスタジオ。
ガラスで仕切られたラウンジルーム、バーカウンターを併設したプライベートVIP個室(カラオケ付き)、アーティストや有名人専用のシークレットVIPルーム(カラオケ付き)を完備した、国内最大のエンターテインメントナイトクラブ。
「epica 9th Anniversary」@epica OKINAWA
“epica × THE WAVE × ARY”
RESIDENT：DJ TASK
PRODUCED：DJ DANBO
期間 ：2024年7月27日 土曜日
場所 ：epica OKINAWA 年中無休 OPEN 9:00PM - 6:30AM
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