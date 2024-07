“epica×ARY”9周年限定オリジナルTシャツ！エピカ沖縄9周年アニバーサリープレゼントキャンペーン

エピカ沖縄の9周年アニバーサリーパーティーファイナル×THE WAVE、豪華コラボノベルティ第3弾として“epica×ARY”の9周年限定オリジナルTシャツプレゼントキャンペーンを開催します。

エピカ沖縄9周年アニバーサリープレゼントキャンペーン

SEQUENCEは、“JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB”エピカ沖縄の9周年アニバーサリーパーティーファイナル×THE WAVE、大好評の“Alex Jewelry×epica”オリジナルストラップに続いて、更に豪華コラボノベルティ第3弾として“epica×ARY”の9周年限定オリジナルTシャツプレゼントキャンペーンを開催します。

■開催概要

【JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB EPICA】

エピカ沖縄とは、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』のプレパーティーにも推奨され、グローバルな視点でナイトクラブを高田 一司氏がプロデュースしています。

国内外屈指のトップクラスDJ勢のサウンドセット、ヘッドライナークラスのアーティストキャスティングに拘った制作をしています。

“ジャパン NO.1 HIP HOP ナイトクラブ エピカ沖縄”

世界的トップモデル、有名アーティスト、トップアスリート、芸能人に至るまで来場する大人気店舗。

毎週末は1,000名以上の集客を記録し入場規制にもなるほどの大人気ウィークエンドパーティー。

世界水準のサウンドとオーディエンスのエネルギーは圧倒的で、日本ではここでしか体感出来ないものがあります。

1フロアで構成された国内最大のナイトクラブ/ライブスタジオ。

ガラスで仕切られたラウンジルーム、バーカウンターを併設したプライベートVIP個室(カラオケ付き)、アーティストや有名人専用のシークレットVIPルーム(カラオケ付き)を完備した、国内最大のエンターテインメントナイトクラブ。

「epica 9th Anniversary」@epica OKINAWA

“epica × THE WAVE × ARY”

RESIDENT:DJ TASK

PRODUCED:DJ DANBO

期間 :2024年7月27日 土曜日

場所 :epica OKINAWA 年中無休 OPEN 9:00PM - 6:30AM

