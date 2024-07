夏休みは活きたアワビで浜焼き！淡路島タコステ｢海鮮浜焼き｣

兵庫県淡路島の観光複合施設フェリー跡地の「淡路島タコステ」は、2024年7月21日(日)より海鮮浜焼きの提供を開始しました。

淡路島タコステ「海鮮浜焼き」

施設 :淡路島タコステ(https://tacosute.com/)

期間 :2024年7月21日(日)から

利用時間:11時〜17時 ※受付は15時30分迄

プラン :活きアワビとサザエに舌鼓!浜焼きセット1人前3,500円(税込)

予約方法 :淡路島タコステに電話0799-64-7551(受付13時〜17時迄)

生きたアワビ、生きたサザエ、ホタテ、エビ、アジの干物が入った浜焼きセットを用意。

鮮度抜群のアワビとサザエを生きたまま網の上で焼くのが最大の醍醐味で、参加者らは機材の準備や片付け不要で浜焼きを楽しむことができます。

同施設にはアルコールドリンク類や海鮮丼、ハンバーガー、明石焼きといったフードコートや軽食屋台を兼ねそろえているので店内で購入したものに限り自由に持ち込み可能です。

浜焼き2人前盛り写真

浜焼き風景

タコステからの景色

※事前電話予約は前日17時まで受付

※2名様以上からの予約

※その他詳細は「淡路島タコステ」までお問い合わせください。

なお、夏休み期間の8月24日・25日は同施設内で淡路島岩屋夏まつりが開催されます。

縁日屋台や地元の人気キッチンカーの出店ほか、地元の岩屋漁業協同組合全面協力による「鱧天」の振る舞い(各日250食限定)、25日の祭りフィナーレには打上花火も実施します。

