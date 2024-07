大人気ホラーシリーズのコミカライズ『その霊、幻覚です。』コミックス第1巻が7月26日に発売します。

『その霊、幻覚です。』コミックス第1巻

『その霊、幻覚です。1』

文藝春秋刊 ISBNコード:978-4160901780

B6判/192ページ 定価770円(本体700円+税)

「霊も理不尽もうんざりなのに…!」

“相談すると心霊現象に悩まされなくなる”と評判の臨床心理士・泉宮一華は、実は霊能力のある寺の娘。

霊や実家に辟易し逃げてきた一華のもとに、怪しい青年・翠が訪ねてくる。

彼に弱味を握られた一華は、危険な心霊捜しに巻き込まれることになって――!?

「あなたが見たのは霊ではありません――幻覚です。」

渋谷の交差点で、トンネルで、廃村で…新生凸凹バディが危険な心霊退治に挑む!

