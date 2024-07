北海道限定の特別なチェルシー！道南食品「北海道 生食感チェルシーバタースカッチ味」

道南食品は、2024年9月3日(火)、北海道エリア限定のお土産商品として「北海道 生食感チェルシーバタースカッチ味」を新発売します。

道南食品「北海道 生食感チェルシーバタースカッチ味」

商品名 :北海道 生食感チェルシーバタースカッチ味

発売日 :2024年9月3日(火)

※2024年8月10日より新千歳空港にて先行販売をします。

※発表発売日より販売開始が遅れる小売店もあります。

内容量 :90g

希望小売価格:864円(税込)

賞味期限 :12ヶ月

発売エリア :北海道内限定

販売チャネル:北海道内の観光土産品取扱店

※店舗によってお取り扱いのない場合もあります。

■北海道で作ったやわらか生食感の【特別なチェルシー】

北海道産の発酵バターと北海道産生クリームを使用して、北海道で作った【特別なチェルシー】です。

濃厚なチェルシーバタースカッチが、やわらかく、とろけるくちどけの「生食感」で味わえます。

北海道だけで出会える特別なおいしさ、特別なチェルシーを楽しめます。

■発売背景

2024年春、株式会社明治はチェルシーの生産を終了しました。

しかし長い歴史のあるこのロングセラーブランドを、何とか形を変えてでも継続できないかと、模索を続けていました。

チェルシーは主原料にバター、クリームなどの乳製品と砂糖などの糖原料を高温で煮詰めて作っています。

そこで、「北海道の優れた品質の乳製品と北海道のビート糖で作ったら【特別なチェルシー】ができるのではないか?」というところから【特別なチェルシー】の開発はスタートしました。

【特別なチェルシー】の開発にあたり、チェルシーが発売された当初の驚きのおいしさ、感動を現代で表現するには新しい食感の方が良いと考え、新技術を活用して「北海道 生食感チェルシー」は生まれました。

こうして開発された「北海道 生食感チェルシー」を、「北海道だけで出会える特別なおいしさ」のお土産商品として、原料供給地の北海道にあり、高温で煮詰めることができるキャラメル設備を持つ、株式会社明治のグループ会社である道南食品株式会社が、北海道函館の地から皆さまへお届けします。

