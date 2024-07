JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC: Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center)は7月24日、「JVNVU#99505181: ISC BINDにおける複数の脆弱性(2024年7月)」において、ISC BINDに複数の脆弱性が存在すると伝えた。これら脆弱性を悪用されると処理速度の低下、応答不能、namedインスタンスの予期せぬ終了などが引き起こされる可能性があり注意が必要。

JVNVU#99505181: ISC BINDにおける複数の脆弱性(2024年7月)○脆弱性に関する情報脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。CVE-2024-0760: A flood of DNS messages over TCP may make the server unstableCVE-2024-1737: BIND’s database will be slow if a very large number of RRs exist at the same nameCVE-2024-1975: SIG(0) can be used to exhaust CPU resourcesCVE-2024-4076: Assertion failure when serving both stale cache data and authoritative zone content○脆弱性が存在するとされるプロダクトおよびバージョン脆弱性が存在するとされるプロダクトおよびバージョンは次のとおり。○CVE-2024-0760BIND 9.18.1から9.18.27BIND 9.19.0から9.19.24BIND 9.18.11-S1から9.18.27-S1 (BIND Supported Preview Edition)○CVE-2024-1737BIND 9.11.0から9.11.37BIND 9.16.0から9.16.50BIND 9.18.0から9.18.27BIND 9.19.0から9.19.24BIND 9.11.4-S1から9.11.37-S1 (BIND Supported Preview Edition)BIND 9.16.8-S1から9.16.50-S1 (BIND Supported Preview Edition)BIND 9.18.11-S1から9.18.27-S1 (BIND Supported Preview Edition)○CVE-2024-1975BIND 9.0.0から9.11.37BIND 9.16.0から9.16.50BIND 9.18.0から9.18.27BIND 9.19.0から9.19.24BIND 9.9.3-S1から9.11.37-S1 (BIND Supported Preview Edition)BIND 9.16.8-S1から9.16.49-S1 (BIND Supported Preview Edition)BIND 9.18.11-S1から9.18.27-S1 (BIND Supported Preview Edition)○CVE-2024-4076BIND 9.16.13から9.16.50BIND 9.18.0から9.18.27BIND 9.19.0から9.19.24BIND 9.11.33-S1から9.11.37-S1 (BIND Supported Preview Edition)BIND 9.16.13-S1から9.16.50-S1 (BIND Supported Preview Edition)BIND 9.18.11-S1から9.18.27-S1 (BIND Supported Preview Edition)ただし、記載されているバージョンよりも前のバージョンに関しては影響の有無を確認していないとのことで、古いバージョンを使っているから問題が存在していないわけではない点に注意が必要。○脆弱性が修正されたプロダクトおよびバージョン脆弱性が修正されたプロダクトおよびバージョンは次のとおり。BIND 9.18.28BIND 9.20.0BIND 9.18.28-S1JPCERT/CCは開発者の提供する情報にもとづいてアップデートを適用することを推奨している。開発者は一時的に問題を回避する方法についても情報を提供しており、アップデートが難しい場合にはワークアラウンドを実施することが望まれる。