

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43370.64 ボリンジャー:＋3σ(25日)

42527.61 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42277.76 ボリンジャー:＋2σ(25日)

42087.03 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41323.87 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41184.87 ボリンジャー:＋1σ(25日)

41086.25 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40126.18 均衡表基準線(日足)

40120.14 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40091.99 25日移動平均線

40085.47 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40021.89 均衡表転換線(週足)

39790.17 均衡表転換線(日足)

39599.00 新値三本足陽転値

39401.32 6日移動平均線

39084.69 13週移動平均線

39083.95 75日移動平均線

39065.68 均衡表基準線(週足)

38999.11 ボリンジャー:-1σ(25日)

38916.40 26週移動平均線

38585.26 均衡表雲上限(日足)

38488.04 均衡表雲下限(日足)

38083.91 ボリンジャー:-1σ(13週)

37906.22 ボリンジャー:-2σ(25日)



37869.51 ★日経平均株価25日終値



37712.66 ボリンジャー:-1σ(26週)

37083.13 ボリンジャー:-2σ(13週)

36813.34 ボリンジャー:-3σ(25日)

36656.15 200日移動平均線

36508.92 ボリンジャー:-2σ(26週)

36082.35 ボリンジャー:-3σ(13週)

35305.18 ボリンジャー:-3σ(26週)

34165.52 均衡表雲上限(週足)

31808.72 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 1.74(前日 2.33)

ST.Slow(9日) 2.92(前日 3.79)



ST.Fast(13週) 48.63(前日56.73)

ST.Slow(13週) 68.67(前日71.36)



［2024年7月25日］



株探ニュース

