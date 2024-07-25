　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43370.64　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
42527.61　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42277.76　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
42087.03　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41323.87　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41184.87　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
41086.25　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40126.18　　均衡表基準線(日足)
40120.14　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40091.99　　25日移動平均線
40085.47　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40021.89　　均衡表転換線(週足)
39790.17　　均衡表転換線(日足)
39599.00　　新値三本足陽転値
39401.32　　6日移動平均線
39084.69　　13週移動平均線
39083.95　　75日移動平均線
39065.68　　均衡表基準線(週足)
38999.11　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38916.40　　26週移動平均線
38585.26　　均衡表雲上限(日足)
38488.04　　均衡表雲下限(日足)
38083.91　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37906.22　　ボリンジャー:-2σ(25日)

37869.51　　★日経平均株価25日終値

37712.66　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37083.13　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36813.34　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36656.15　　200日移動平均線
36508.92　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36082.35　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35305.18　　ボリンジャー:-3σ(26週)
34165.52　　均衡表雲上限(週足)
31808.72　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　 1.74(前日 2.33)
ST.Slow(9日)　　 2.92(前日 3.79)

ST.Fast(13週)　 48.63(前日56.73)
ST.Slow(13週)　 68.67(前日71.36)

［2024年7月25日］

株探ニュース