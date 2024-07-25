¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«MVP¤Î¥Ï¥á¥¹¤Ï²¤½£¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤È¤Ï·ÀÌó²ò½ü´Ö¶á¤À¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤¿µ±¤¤ò¼º¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡EURO¤È¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡££²¤Ä¤ÎÂçÎ¦¤Î²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â¤«¤âEURO¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£EURO¤Ç¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ê¤É¾®¹ñ¤ÎÌö¿Ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¼Ç¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢³ÊÃÊ¤Ë¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£EURO¤ÎÂç²ñMVP¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥í¥É¥ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÎMVP¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¤¤¿°õ¾Ý¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Î¥Ï¥á¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤¹¤éÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤33ºÐ¤¬¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ä¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤ÆºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÎÌö¿Ê¤Ï¡¢24Ç¯¤Î¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡£ÁÈ¿¥Åª¤Ê´°À®ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤½¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Î¤¬¥Ï¥á¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤³¤½¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤ÏÂç²ñºÇÂ¿¤Î£¶¡£21Ç¯Âç²ñ¤Ç¥á¥Ã¥·¤¬µÏ¿¤·¤¿£µ¥¢¥·¥¹¥È¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡ÚPHOTO¡Û¡ÈÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢½÷»ÒÂåÉ½FW¡¢¥Þ¥ë¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Î¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¤ªÆÏ¤±¡ª
¡¡¥Ï¥á¥¹¤ÎÌ¾Á°¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼ª¤Ë¤·¤¿¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Èà¤ÎÌ¾¤ò°ìÌöÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤Ï14Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Àï¤Ç·è¤á¤¿º¸Â¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥ì¡¼¤À¤í¤¦¡£¤¢¤Î²ÚÎï¤Ê°ì·â¤ÏÂç²ñ¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢°Ê¹ß¤Î¥Ï¥á¥¹¤Ï¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ºµ±¤¤Ï¿§êô¤»¡¢¶áÇ¯¤ÏÌ¾Á°¤¹¤éÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ï¥á¥¹¤Û¤ÉÉ¾²Á¤¬µÞ¾å¾º¡¢µÞ¹ß²¼¤·¤¿Áª¼ê¤âÄÁ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤Î°ÜÀÒ¶â¤«¤é¤âÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Êì¹ñ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥¨¥ó¥Ó¥¬¥É¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥Ð¥ó¥Õ¥£¥¨¥ë¥É¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»þ¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï28Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó4800Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬£²Ç¯¸å¤Î10Ç¯²Æ¤Ë¥Ý¥ë¥È¤ËÅÏ¤Ã¤¿»þ¤Ï735Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó12²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Ë¡¢13Ç¯²Æ¤Ë¥â¥Ê¥³¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»þ¤ÏÅö»þ¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óºÇ¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¤¢¤ë4500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó76²¯±ß¡Ë¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ14Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï7500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó128²¯±ß¡Ë¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë¤Ï°ÜÀÒ¶â¥¼¥í¤ÇÅÏ¤ê¡¢21Ç¯²Æ¤Ë¥Ï¥á¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¡¦¥é¡¼¥ä¥ó¤Ï800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó13²¯6000Ëü±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢22Ç¯²Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹°ÜÀÒ¤ÏºÆ¤Ó¥Õ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤È¤Ï23Ç¯£´·î¤Ë·ÀÌó¤ò²ò½ü¡££³¤«·î¤ËÅÏ¤ëÌµ½êÂ°À¸³è¤¬Â³¤¤¤¿¸å¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ë£²Ç¯·ÀÌó¤Ç½¦¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤È¤â¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤ÎÊý¸þ¤ÇÏÃ¤¬¤Û¤Ü¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î´õË¾¤ÎÀ±¤Èëð¤ï¤ì¤¿°ïºà¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤½¤Î·ÐÎò¤Ï¡¢³Î¤«¤ÊºÍÇ½¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£ÌÜÍø¤¤ËÄ¹¤±¤¿¤³¤Î£²¤Ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢Áª¼ê¤ÎÎÏÎÌ¤ò¸«¸í¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ï¥á¥¹¤Ï¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÌäÂê¤Ð¤«¤ê¤òµ¯¤³¤¹¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ð¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤½¤ÎÆÃÂç¤ÎºÍÇ½¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ï¤Þ¤ë¤Çµ±¤±¤Ê¤¤¡£¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç¤ï¤º¤«£¸»î¹ç¤·¤«¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ï¥á¥¹¤ËÅÒ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢´ÆÆÄ¤À¡£¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌö¤·¤¿¸å¤â¤½¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢·ÀÌó²ò½ü¤¬´ûÄêÏ©Àþ¡£Èà¤é¤Ï¥Ï¥á¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Ï¥á¥¹¼«¿È¤Ï¸½ºß¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Å·ÃÏ¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ä¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ë¾¦ÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íÆâÉô¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¸å¡¢¤É¤³¤«¤é¤âÀµ¼°¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ï¥á¥¹¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤äÁÏÂ¤À¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Ñ¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¾õÂÖ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤¿µ±¤¤ò¼º¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¡¢¥Ï¥á¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÈþ¾¯Ç¯¤â¤¹¤Ç¤Ë33ºÐ¡£·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤â¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤âÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤È¥«¥Í¤ò¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤Ï¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥»¥Æ¥£¥ª¥ó
ËÝÌõ¡üÍøº¬Àî¾½»Ò
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥»¥Æ¥£¥ª¥ó¡ÊRicardo SETYON¡Ë¡¿1963Ç¯£¸·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½Ð¿È¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·ÃæÅìÀïÁè¤ä¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢Ê¶Áè¤Ê¤É¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿¸å¡¢¼Ò²ñ³Ø¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸¦µæ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¡££¸¤«¹ñ¸ì¤òÁà¤ë¸ì³ØÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ò¼èºà¡£Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£FIFA¤Î¹ÊóÃ´Åö¤Ê¤É¤âÌ³¤á¡¢¥¸¡¼¥³¤ä¥«¥Õ¡¼¡¢¥É¥¥¥ó¥¬¤Ê¤É¤È¤Î¿Æ¸ò¤â¸ü¤¤¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä±¿±Ä³Ø¡¢¿´Íý³Ø¤Î¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤â¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£EURO¤ÎÂç²ñMVP¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥í¥É¥ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÎMVP¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¤¤¿°õ¾Ý¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Î¥Ï¥á¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤¹¤éÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤33ºÐ¤¬¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ä¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤ÆºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÎÌö¿Ê¤Ï¡¢24Ç¯¤Î¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡£ÁÈ¿¥Åª¤Ê´°À®ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤½¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Î¤¬¥Ï¥á¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤³¤½¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤ÏÂç²ñºÇÂ¿¤Î£¶¡£21Ç¯Âç²ñ¤Ç¥á¥Ã¥·¤¬µÏ¿¤·¤¿£µ¥¢¥·¥¹¥È¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡ÚPHOTO¡Û¡ÈÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢½÷»ÒÂåÉ½FW¡¢¥Þ¥ë¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Î¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¤ªÆÏ¤±¡ª
¡¡¥Ï¥á¥¹¤ÎÌ¾Á°¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼ª¤Ë¤·¤¿¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Èà¤ÎÌ¾¤ò°ìÌöÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤Ï14Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Àï¤Ç·è¤á¤¿º¸Â¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥ì¡¼¤À¤í¤¦¡£¤¢¤Î²ÚÎï¤Ê°ì·â¤ÏÂç²ñ¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢°Ê¹ß¤Î¥Ï¥á¥¹¤Ï¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ºµ±¤¤Ï¿§êô¤»¡¢¶áÇ¯¤ÏÌ¾Á°¤¹¤éÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ï¥á¥¹¤Û¤ÉÉ¾²Á¤¬µÞ¾å¾º¡¢µÞ¹ß²¼¤·¤¿Áª¼ê¤âÄÁ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤Î°ÜÀÒ¶â¤«¤é¤âÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Êì¹ñ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥¨¥ó¥Ó¥¬¥É¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥Ð¥ó¥Õ¥£¥¨¥ë¥É¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»þ¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï28Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó4800Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬£²Ç¯¸å¤Î10Ç¯²Æ¤Ë¥Ý¥ë¥È¤ËÅÏ¤Ã¤¿»þ¤Ï735Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó12²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Ë¡¢13Ç¯²Æ¤Ë¥â¥Ê¥³¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»þ¤ÏÅö»þ¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óºÇ¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¤¢¤ë4500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó76²¯±ß¡Ë¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ14Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï7500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó128²¯±ß¡Ë¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë¤Ï°ÜÀÒ¶â¥¼¥í¤ÇÅÏ¤ê¡¢21Ç¯²Æ¤Ë¥Ï¥á¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¡¦¥é¡¼¥ä¥ó¤Ï800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó13²¯6000Ëü±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢22Ç¯²Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹°ÜÀÒ¤ÏºÆ¤Ó¥Õ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤È¤Ï23Ç¯£´·î¤Ë·ÀÌó¤ò²ò½ü¡££³¤«·î¤ËÅÏ¤ëÌµ½êÂ°À¸³è¤¬Â³¤¤¤¿¸å¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ë£²Ç¯·ÀÌó¤Ç½¦¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤È¤â¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤ÎÊý¸þ¤ÇÏÃ¤¬¤Û¤Ü¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î´õË¾¤ÎÀ±¤Èëð¤ï¤ì¤¿°ïºà¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤½¤Î·ÐÎò¤Ï¡¢³Î¤«¤ÊºÍÇ½¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£ÌÜÍø¤¤ËÄ¹¤±¤¿¤³¤Î£²¤Ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢Áª¼ê¤ÎÎÏÎÌ¤ò¸«¸í¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ï¥á¥¹¤Ï¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÌäÂê¤Ð¤«¤ê¤òµ¯¤³¤¹¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ð¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤½¤ÎÆÃÂç¤ÎºÍÇ½¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ï¤Þ¤ë¤Çµ±¤±¤Ê¤¤¡£¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç¤ï¤º¤«£¸»î¹ç¤·¤«¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ï¥á¥¹¤ËÅÒ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢´ÆÆÄ¤À¡£¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌö¤·¤¿¸å¤â¤½¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢·ÀÌó²ò½ü¤¬´ûÄêÏ©Àþ¡£Èà¤é¤Ï¥Ï¥á¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Ï¥á¥¹¼«¿È¤Ï¸½ºß¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Å·ÃÏ¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ä¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ë¾¦ÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íÆâÉô¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¸å¡¢¤É¤³¤«¤é¤âÀµ¼°¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ï¥á¥¹¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤äÁÏÂ¤À¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Ñ¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¾õÂÖ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤¿µ±¤¤ò¼º¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¡¢¥Ï¥á¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÈþ¾¯Ç¯¤â¤¹¤Ç¤Ë33ºÐ¡£·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤â¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤âÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤È¥«¥Í¤ò¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤Ï¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥»¥Æ¥£¥ª¥ó
ËÝÌõ¡üÍøº¬Àî¾½»Ò
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥»¥Æ¥£¥ª¥ó¡ÊRicardo SETYON¡Ë¡¿1963Ç¯£¸·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½Ð¿È¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·ÃæÅìÀïÁè¤ä¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢Ê¶Áè¤Ê¤É¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿¸å¡¢¼Ò²ñ³Ø¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸¦µæ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¡££¸¤«¹ñ¸ì¤òÁà¤ë¸ì³ØÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ò¼èºà¡£Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£FIFA¤Î¹ÊóÃ´Åö¤Ê¤É¤âÌ³¤á¡¢¥¸¡¼¥³¤ä¥«¥Õ¡¼¡¢¥É¥¥¥ó¥¬¤Ê¤É¤È¤Î¿Æ¸ò¤â¸ü¤¤¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä±¿±Ä³Ø¡¢¿´Íý³Ø¤Î¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤â¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£