ENHYPEN、アルバム『ROMANCE : UNTOLD』が日本のチャートを席巻！初動販売量でダブルミリオン達成

■ENHYPEN、歴代単独3位の「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録を自己更新！

ENHYPENの最新アルバム『ROMANCE : UNTOLD』が、日本のチャートも席巻している。

7月25日に発表されたオリコン週間合算アルバムランキング（7月29日付/集計期間7月15~21日）で、ENHYPENの2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』が週間29.4万PT（294,086PT）で1位を獲得した。

これでENHYPENは2ndミニアルバム『BORDER : CARNIVAL』を皮切りに『ROMANCE : UNTOLD』まで通算8作目の1位獲得となり、歴代単独3位の「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録を自己更新した。

「合算アルバムランキング」はCD販売量とデジタルダウンロード数、ストリーミング再生回数をポイントに換算して順位が付けられるもの。ENHYPENが今回獲得したポイントは前作5thミニアルバム『ORANGE BLOOD』で獲得した19万1,625ポイント対比約10万ポイントも増加し、大きな成長を見せた。

ENHYPENは、Billboard JAPANでも目覚ましい成果を収めている。『ROMANCE : UNTOLD』は「Top Albums Sales」と「Hot Albums」で1位を記録。ENHYPENは「Artist 100」で1位に輝き、日本での圧倒的な存在感と人気を示した。

『ROMANCE : UNTOLD』は、初動販売量（発売後1週間アルバム販売量）234万枚を超え、一気に「ダブルミリオンセラー」を達成し、米ビルボードのメインアルバムチャートである「ビルボード200」で自身最高順位の2位を記録。文字どおり「キャリアハイ」を繰り広げている。

ENHYPENは、8月10日、日本最大級の音楽フェスティバル『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』にK-POPアーティストとして初出演を果たし、同月24日から9月1日まで愛知と宮城でワールドツアーの日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS’ IN JAPAN』を開催する。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2024.07.16 ON SALE

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD』

※韓国発売日：7月12日

ENHYPEN OFFICIAL SITE

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