ÂåÉ½OBÀä»¿¡ÄÁê¼êÁª¼ê¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¡¡164¥»¥ó¥Á¡È¾®Ê¼¡É¤ò¡ÖMVP¡×¤Ë¿ä¤¹ÍýÍ³¡Ú¸«²ò¡Û
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡Ã°ÂÅÄÍýÂç¡Û»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤«¤éÎäÀÅÄÀÃå¤À¤Ã¤¿Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7·î24Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Ë5-0¤È°µ¾¡¤·¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤¬Á°È¾¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢¿ôÅªÍ¥°Ì¤ÇÀï¤¨¤¿¤â¤Î¤ÎÆîÊÆ1°Ì¤Ë°µ¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½OB¤Î°ÂÅÄÍýÂç»á¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡È¤¢¤È1Êâ¡É¤Î2¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿MF»°¸Í½Ø²ð¤òMVP¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ùÉñ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡À¤³¦¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¤Î»°¸Í¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾19Ê¬¡¢MFÀÆÆ£¸÷µ£¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿DFÂçÈªÊâÌ´¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÊø¤·¡¢Ãæ±û¤Ø¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿»°¸Í¤ÏÎäÀÅ¤ËÁê¼êGK¤ò¸«¤Æ¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åÁê¼ê¤ÏÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï¿ôÅªÍ¥°Ì¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾18Ê¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÀÆÆ£¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤·¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¡£¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î»°¸Í¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ2ÅÀÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏMF»³ËÜÍý¿Î¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤¬2¥´¡¼¥ë¤ÈÂçÎÌ5ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£ÆñÅ¨¤ò²¼¤·¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Î·èÄêµ¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤â¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤â2008Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë°ÂÅÄ»á¤Ï¡¢Âç³èÌö¤À¤Ã¤¿»°¸Í¤ò¡ÖMVP¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿ä¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈ¯¾¡Éé¤ÎÂç²ñ¡¢Ã»´ü´Ö¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Î¤¢¤½¤³¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£·èÄêÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë2ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡¢¤È¡£Á°Àþ¤ËÍí¤àµ¡²ñ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ1¿ÍÁª¤Ö¤Ê¤é»°¸Í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÁ´°÷¤¬¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£°¤¤Áª¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤°¤é¤¤¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡»°¸Í¤ÏºòÅß¤Ë¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ø°ÜÀÒ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¼çÎÏ¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢18»î¹ç2ÆÀÅÀ¤È¾å¡¹¤ÎÆâÍÆ¤Ç²¤½£1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£¼«¿È¤â¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿°ÂÅÄ»á¤Ï¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤â´Þ¤á¤Æ²¤½£¤ÎÉñÂæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬À¸¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÈÄ¹¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡È¥¥ì¡É¤Ê¥¿¥¤¥×¡£²¶¤â¼ÂºÝ¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤ÎÁª¼ê¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢ºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡Âç´äºÓÇÛ¤â¥º¥Ð¥êÅªÃæ¤·¡¢¸òÂåÁª¼ê¤âÌöÆ°¤·¤¿¡£MVP¤Ëµó¤²¤ë»°¸Í¤Î³èÌö¤ò´Þ¤á¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄÏ¤ó¤À¾¡Íø¡£°ÂÅÄ»á¤Ï¡Ö²òÀâ¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¤Ï°¤¤¤È¤³¤í¤âÃµ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ø¤ó¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÎPROFILE¡Ï
°ÂÅÄÍýÂç¡Ê¤ä¤¹¤À¡¦¤ß¤Á¤Ò¤í¡Ë¡¿1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç2006Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î2007Ç¯¤Ç¤Ï¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£Âç²ñMVP¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2008Ç¯¤Ë¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡£2011Ç¯¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È¹ñÆâ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢´Ú¹ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ò·Ð¸³¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë