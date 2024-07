東京ディズニーシーでは、2024年8月28日から“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”を開催!

そして東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストラン「シルクロードガーデン」では、“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”をテーマにしたメニューが登場します。

今回は、「シルクロードガーデン」で期間限定で登場する、“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”のスペシャルメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2024年8月28日〜2024年11月1日

販売店舗:東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」

東京ディズニーシーでは、2024年8月28日から“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”を開催!

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中華料理レストラン「シルクロードガーデン」でも、“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”をテーマにしたメニューが登場します。

今回は、「シルクロードガーデン」で提供されるスペシャルメニューの「カントニーズランチ」と「スペシャルドリンク」の紹介をしていきます。

“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”カントニーズランチ

© Disney

価格:7,000円

提供時間帯:ランチ

前菜中国蒸しパンサーモンとエリンギの大蒜炒め豚肉の唐揚げ あんず甘酢ソース海老と揚げ豆腐の四川風煮込み安納芋のブリュレ シナモンと胡桃のジェラート

※画像は2名分です(デザートを除く)

※ご利用時間は120分となります

本格的な中華料理が楽しめる「“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”カントニーズランチ」

前菜からデザートまで、種類豊富なお料理を少しずつ贅沢にいただけます☆

安納芋のブリュレ シナモンと胡桃のジェラートのデザートプレートにはパジャマを着た「ダッフィー」、「シェリーメイ」、「オル・メル」、「リーナ・ベル」の姿も!

そのほかフクロウや木、きのこやお花などの秋らしいモチーフも添えられています。

“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ

紫イモシロップ、りんごジュース、アールグレイティー、ミルク、スグリ、エディブルフラワー

「“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”スペシャルドリンク」はランチの時間帯でのみ提供。

りんごジュース、アールグレイティー、ミルクがベースの風味豊かなドリンクで、紫イモシロップがアクセントになっています。

またトッピングされたスグリとエディブルフラワーも素敵で、秋の味覚がたっぷり!

満足度の高い1杯になっています。

本格中華料理とダッフィー&フレンズの組み合わせが楽しい☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「シルクロードガーデン」で提供される“ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション”をテーマにしたスペシャルメニューの紹介でした。

