幅広いジャンル7誌！知のアソビ　パズル館「なつパズ〜この夏、ココロを躍らせるパズル誌と出会おう！」

「知のアソビ パズル館」では、全国各地の書店やコンビニで「なつパズ〜この夏、ココロを躍らせるパズル誌と出会おう!」として、2024年8月から10月まで一挙に新タイトル7誌を発売します。

また、同時に「難問系漢字ナンクロ誌」購入感謝プレゼント企画の実施も予定しています。

知のアソビ パズル館「なつパズ〜この夏、ココロを躍らせるパズル誌と出会おう!」

◆「なつパズ」とは?

[パズルで豊かな暮らしを創造する]という企業理念を体現した今回の「なつパズ」では、シニア層に人気の「漢字ナンクロ」から、親子で楽しめる「イラストロジック」、一人でじっくり考えをめぐらす「ナンプレ」と幅広いジャンルのパズルを用意しています。

シニアとジュニアが一緒に笑顔になって楽しめる「なつパズ」の新タイトル7誌は、大勢の家族が集まる絶好のパズルシーズンである夏におすすめの商品です。

◆「なつパズ」雑誌ラインナップ

今回の「なつパズ」のラインナップは以下の通りです。

https://puzkan.jp/2024summer/

●ロジック王国 2024年8月26日発売 490円(税込)

→超特大サイズや変形サイズも楽しめる大判イラストロジック誌

●いきいき漢字100 2024年8月29日発売 690円(税込)

→やさしい漢字ナンクロを100問集めた決定版

●難問漢字亭 雅(みやび) 2024年9月30日発売 580円(税込)

→タフな漢字ナンクロに挑戦したい方におすすめ!

〇コンビニナンプレ コンビニ限定 2024年8月5日発売 590円(税込)

→ナンプレを始めてみたい初心者に向けた超初級問題ばかり!

〇絵が出るパズル コンビニ限定 2024年9月3日発売 580円(税込)

→コンビニで買えるおてがるイラストロジック誌

〇漢字の村 コンビニ限定 2024年10月2日発売 550円(税込)

→テレビで見たあの漢字クイズがたっぷり解ける!

〇ナンプレポケット コンビニ限定 2024年10月2日発売 590円(税込)

→いろんなタイプのナンプレが持ち運び自由自在!

◆「漢字ナンクロ柄の特製手ぬぐい」が当たる!

4誌合同企画

「なつパズ」と同時に、「難問系漢字ナンクロ誌」の合同企画も実施します。

新雑誌「難問漢字亭 雅(みやび)」が9月30日に発売されるのを記念して、コアな漢字ファンを中心に根強い人気を集める「難問漢字館」「難問漢字Annex」「ホワイト漢字館」の3誌とあわせた合同企画です。

(1)難問漢字Annex 第2号 2024年9月5日発売 550円(税込)

(2)ホワイト漢字館 Vol.10 2024年9月10日発売 880円(税込)

(3)難問漢字亭 雅 第1号 2024年9月30日発売 580円(税込)

(4)難問漢字館 Vol.56 2024年10月2日発売 740円(税込)

対象雑誌(1)〜(4)の4誌をお買い求めください。

各雑誌のプレゼントページの右上に「応募券」がついています。

(4)についている「専用応募ハガキ」に(1)〜(4)の「応募券」を貼ってご応募ください。

→「応募券」が4枚貼ってある方の中から抽選で100名様に、漢字ナンクロ柄の「特製てぬぐい」をプレゼントします。

