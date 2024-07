カレンダー機能追加！カーセブンデジフィールド「COREシステム(コアシステム)」

クルマ売買業界に特化したCRMシステム「COREシステム(コアシステム)」を開発・提供するカーセブンデジフィールドは、カレンダー機能をリニューアルしたことを発表しました。

カーセブンデジフィールド「COREシステム(コアシステム)」カレンダー機能

《「COREシステム」公式サイト》

URL:

https://www.carseven.co.jp/corporate/lp/core-routine/

●「カレンダー機能」について

カーセブンのSaaSプラットフォームに、待望のカレンダー機能が追加されました。

この新機能は、ユーザーが日常業務をより効率的に管理し、チーム全体での生産性を向上させることを目的としています。

主なメリットは以下の通りです。

(1) カスタマイズ可能な表示

ユーザーは個々のニーズに合わせてカレンダーをカスタマイズ可能です。

(2) 予定の共有と招待

チームメンバーに予定を共有し、営業員の商談予定や対応予定の招待を簡単に行えます。

(3) シンプルなインターフェース

直感的で使いやすいデザインで、誰でも簡単に操作できます。

この新機能は、ユーザーが日々の業務をより効率的に遂行し、チームのコラボレーションを強化することを可能にします。

また、直感的で使いやすいデザインにより、初めて利用するユーザーでも簡単に操作できるようになっています。

