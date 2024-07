ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、さざ波のように揺れるフリルがロマンティックな雰囲気の「アリエル」デザイン「接触冷感のひんやり枕パッド&フリルつき敷きパッド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー『リトル・マーメイド』接触冷感のひんやり枕パッド&フリルつき敷きパッド「アリエル」

© Disney

タイプと価格:【シングル】6,990円(税込)、【セミダブル】7,990円(税込)、【ダブル】8,990円(税込)

フリル部分:約20cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインの枕パッドと敷きパッド。

「アリエル」の住む海をイメージしたカラーが涼しそう!

枕パッドはシングル、セミダブルには1枚、ダブルには2枚つきます。

© Disney

生地は一面、「アリエル」や海をモチーフにした総柄デザインになっています。

「アリエル」はシルエットで表現され、まるで珊瑚の海を泳いでいるよう☆

肌面には触れるとひんやりする接触冷感素材が使われています。

© Disney

また、ベッドの縁に垂らすフリルで見た目も華やか。

フリルは3辺に付き、透け感があるのもポイントです。

© Disney

四隅にはバンドがついているのでズレにくく、セットも簡単。

ネットに入れれば自宅で洗濯ができるので、お手入れもラクチンです。

暑い日も快適に眠れそうな「アリエル」デザインの寝具。

さざ波のように揺れるフリルがロマンティックな雰囲気の「接触冷感のひんやり枕パッド&フリルつき敷きパッド」を紹介しました☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

