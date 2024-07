ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、簡単に取り付けができて調節ネジでしっかりと固定ができる、ディズニーデザイン「片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー」

© Disney

価格:5,990円(税込)

対応サイズ:径約15cm、高さ約28cm以内のロールタイプのキッチンペーパー・ペーパータオル・キッチンクロス

取り付け可能な吊り下げ戸棚:棚板の厚さ約1.3〜2.5cm以内、棚の幅約31cm以上、棚の奥行約16cm以上

扉と棚板との隙間:約3mm以上

本体サイズ:幅約31、奥行約16、高さ約19.5cm

製品重量:約1.7kg

耐荷重量:約1kg

主材:【本体】スチール(粉体塗装)、【ストッパー】シリコーン

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キッチンの戸棚下に取り付けできるキッチンペーパーホルダー。

キッチンペーパーがすっぽりと収まるので、見た目もスッキリ!

「ミッキーマウス」のお顔が淡いカラーで上品にプリントされ、キッチンの空間にも馴染みやすいデザインになっています。

© Disney

カラーは、シンプルで清潔感のある「ホワイト」と、

© Disney

シックで、「ミッキーマウス」のアートも映える「ブラック」の2色展開です。

キッチンやインテリアの雰囲気に合わせて2色から選ぶことができるのもうれしいポイント☆

© Disney

調節ネジでしっかりと固定できて、簡単に取り付けができるのも◎

丈夫なスチール製なのでマグネットなども貼り付けられます。

© Disney

シリコーンのストッパーが付いていて、キッチンペーパーを片手で簡単にカットできます。

デザインはもちろん、使い勝手が良く、家事もはかどりそう。

簡単に取り付けができて調節ネジでしっかりと固定ができる、ディズニーデザイン「片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ホワイトとブラックのミッキーデザインで見た目もスッキリ!ベルメゾン ディズニー「片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー」 appeared first on Dtimes.