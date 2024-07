給食向けの「豆腐干」メニューを提案！優食『ケアフード展』出展

優食は、2024年7月30日(火)から8月1日(木)までの3日間、東京ビッグサイトで開催される『ケアフード展』(『CareTEX東京’24【夏】』内、主催:ブティックス株式会社)に出展します。

優食『ケアフード展』出展

■ブースコンセプト

「ひとに、地球に、やさしい食を。」をテーマに、デリカテッセン&カフェを模した明るくナチュラルで優しい雰囲気の空間で、話題の食材「豆腐干」を体験できます。

当日ブースでは、介護給食や外食、宅配弁当などでの実際の採用事例の紹介や、フードコーディネーター監修の給食向けの「豆腐干」メニューを提案します。

[試食メニュー]

・豆腐干と野菜の黒酢中華サラダ(たんぱく質 13.6g、糖質 9.8g)※1

・豆腐干の即席ボロネーゼ(たんぱく質 36g、糖質 14.9g)※1

・豆腐干のジェノベーゼ(たんぱく質 39.3g、糖質 15.9g)※1

※1 一人前あたり、管理栄養士が日本食品標準成分表2020年版(八訂)を基に算出

■「豆腐干の可能性〜フレイル・サルコペニア予防にも豆腐干を」特設ページについて

掲示パネル

優食ホームページでは、ケアフードとしての豆腐干の可能性を広く皆さまに知っていただくべく、フレイル・サルコペニア予防の第一人者である吉村芳弘 医師(熊本リハビリテーション病院 サルコペニア・低栄養研究センター長)監修の特設ページを開設しています。

「豆腐干の可能性〜フレイル・サルコペニア予防にも豆腐干を」特設ページ

【URL】

識る

■展示商品

<業務用 冷凍 豆腐干(500g)原料用>

業務用 冷凍 豆腐干(500g)3種

<業務用 豆腐干 調理済み冷凍惣菜>

業務用 豆腐干 冷凍総菜 3種(左:「豆腐干のポトフ」 中央:「豆腐干の中華あんかけ」 右:「豆腐干の卵あんかけ」)

<市販用 冷凍 豆腐干(100g)>

市販用 冷凍 豆腐干(100g)3種

■展示会概要

CareTEX東京’24【夏】 ロゴ

イベント名: CareTEX東京’24【夏】

開催日 : 7月30日(火)・7月31日(水)・8月1日(木)

開催場所 : 東京ビッグサイト 東展示棟 第4ホール

ブース番号: 2-26

URL :

https://summer.caretex.jp/

■「豆腐干」とは

「豆腐干」とは、単に豆腐を干したものではなく、豆腐に圧力をかけて水分を抜き、軽く乾燥させた食材です。

中華圏では「豆腐干」を細切りにしたものが「豆腐干絲」として、古くから定番食材として広く親しまれ、和えものなどの副菜から、炒めもの・煮ものなどの主菜まで幅広く活用されてきました。

近年日本では、低糖質・高たんぱく質・グルテンフリーといった優れた栄養特性が脚光を浴び、そのくせの少なさ・アレンジのしやすさから、和洋中様々な料理へと活用の幅が広がっています。

■優食の「豆腐干」の栄養成分(100gあたり)

エネルギー:214kcal

たんぱく質:23.0g

脂質 :12.5g

炭水化物 :2.8g

糖質 :1.8g

食物繊維 :1.0g

食塩相当量:8.3mg

※一般財団法人日本食品分析センター調べ

※サンプル品分析による推定値

