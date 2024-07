2024夏の新色！モンブラン インイヤーヘッドフォンとスマートウォッチ

モンブランは、2024年夏、ニューテクノロジー アイテムの新色を発表しました。

モンブラン“2024夏”ニューテクノロジーアイテム

モンブランは、ウェアラブル テクノロジーの製品ラインアップの拡大を継続します。

Mimi Hearing Technologiesとパートナーシップを組んでエレガントな新色を導入し、モンブラン サウンドアプリを通じてMTB 03 インイヤーヘッドフォンにパーソナライズなオーディオを提供します。

■ブリティッシュグリーンのMTB 03 インイヤーヘッドフォン

モンブラン MTB 03 インイヤーヘッドフォンに、初期のマイスターシュテュック筆記具を彷彿させる深みのある新色、ブリティッシュグリーンが登場しました。

タイムレスなエレガンスと最先端技術が融合したインイヤー ヘッドフォンは、軽量レジン製でモンブラン エンブレムがはめ込まれており、アイコニックなマイスターシュテュックにインスパイアされたデザインディテールが特徴です。

アクティブ ノイズ キャンセレーション、ライブモード、耐水性、直感的に使用できるタッチコントロールなどの機能が、シームレスでイマーシブなオーディオ体験を提供し、毎日の冒険を楽しむのに最適です。

世界的に有名なサウンドエンジニアのアクセル・グレルによる協力のもと、聴く人の心に響くバランスの取れたオーディオ チューニングであるモンブラン サウンド シグネチャーを生み出しました。

聴くことは、独特な体験であり、聞こえ方は人それぞれであることから、モンブランは、パーソナライズされたサウンド体験を提供する、Mimi Hearing Technologiesと提携しました。

Mimiの聴覚検査テクノロジーを利用し、MTB 03 インイヤーヘッドフォンに対応したモンブラン サウンドアプリ内で、ユーザーの聴覚プロフィールを個々の聴力に基づいて作成します。

その後、ユーザー個人の聴覚ニーズに合わせてサウンドを自動的に調整することで、欠落しているディテールが復活し、全体のサウンドが豊かになり、真にカスタマイズされた聴覚体験を楽しめます。

「モンブランは、手書きが一人一人違うことを理解しており、Mimi Hearing Technologiesと提携して、同じことが聴覚にも当てはまることを示したいと考えました。

モンブラン サウンド シグネチャーは、オーディオ アイデンティティであり、Mimiと協力することで、この体験を、各ユーザーのために真にカスタマイズしたオーディオ プロフィールへと高めることができました。

このパートナーシップは、最優先事項であるお客様の快適性を実現するだけでなく、軽度から中等度の難聴を抱える方を含む新たなユーザーに、モンブランのサウンド体験を提供して、それぞれの聴覚ニーズに合ったオーディオをお楽しみいただくことを可能にしました」と、モンブランのニューテクノロジーディレクターのフェリックス・オブシェンカは述べています。

モンブラン MTB 03 インイヤーヘッドフォン グリーン

アイコンであるマイスターシュテュックにインスパイアされたデザイン

■グレイシャーブルーのSUMMIT3 スマートウォッチ

モンブラン SUMMIT3 スマートウォッチは、高級時計製造のデザインとコンテンポラリーなスマートウォッチ技術を融合し、SUMMIT ラインのレガシーを継続していきます。

氷河にインスパイアされた最新のブルーカラーは、軽量のチタニウム ウォッチケースとグレイシャーテーマに設定可能なウォッチフェイスが特徴です。

交換可能なブルーのカーフレザーとナイロンラバー製ストラップを備えた、モダンで多用途に使えるラグジュアリーなスマートウォッチです。

アクティブで行動的な方のために、SUMMIT3には、SUMMIT アプリを通じて健康とウェルネスの目標を正確に追跡するパーソナルなヘルススイートが組み込まれており、歩数記録、睡眠モニター、血中酸素濃度測定などの機能を提供します。

このヘルススイートは、長期間の効果を最大化するさまざまなワークアウトを提供しています。

Wear OS by Google(TM)を搭載したこのスマートウォッチは、Google Maps(TM)のターンバイターンの経路案内から、簡単に支払いができるGoogle Pay(TM)まで、日々の暮らしを豊かにする必要なアプリをすべて備えています。

バッテリー容量が増加し、長期間性能を維持するSUMMIT3は、人生を豊かにするパーソナルな体験をユーザーにお届けします。

モンブラン SUMMIT3 スマートウォッチ

高級時計製造で培われたデザイン性と最先端技術が融合

