森の芸術祭に合わせお得な周遊きっぷ発売へ JR西日本
JR西日本
JR西日本は、2024年秋に岡山県北部で開催される「森の芸術祭 晴れの国・岡山」にあわせた「森の芸術祭モリモリきっぷ」を8月28日から発売します。
〈森の芸術祭モリモリきっぷ〉
・往復JRきっぷ（普通車指定席）＋自由周遊区間のJR・路線バスが乗り放題＋森の芸術祭鑑賞パスポート引換券＋森の恵みお土産セット引換券
・9月28日から11月24日までの連続する2日間の利用
・大阪市内・神戸市内・広島市内から 1万3500円
・新山口から 2万円 小倉から 2万4000円 博多から 2万7500円
鑑賞パスポートは一般用。お土産セットは津山市の「黒豆ポン」新見市の「にんにくオリーブオイル醤油」など県北特産の詰め合わせ。
このほか、岡山駅から県北開催エリアまでのアクセスを含む、現地の周遊に便利な「tabiwa森の芸術祭2デイパス」も2500円で発売します。（鑑賞パスポート付は4500円）。
岡山県北部が舞台の「森の芸術祭晴れの国・岡山」は、9月28日から11月24日まで開かれます。津山市や奈義町など5つの市や町にアート作品が展示されるほか、12市町村の自然の魅力を体験できるイベントなどが開かれます。