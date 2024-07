東京ディズニーリゾートの全アトラクションを網羅した人気のガイドブック最新版が発売!

話題の東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」に登場した4つのアトラクションも徹底紹介しています。

さらに、アトラクションの特徴や利用制限だけでなく、ストーリーもじっくり解説され、読み応えのある1冊です。

講談社「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック2024-2025」

© Disney

発売日:2024年7月29日

価格:1,870円(税込)

販売店舗:全国書店・Amazonなど

東京ディズニーリゾートⓇの全アトラクションを網羅した人気のガイドブックの最新版「東京ディズニーリゾートⓇ アトラクションガイドブック2024-2025」が登場☆

話題の東京ディズニーシーⓇの新テーマポート「ファンタジースプリングス」に登場した4つのアトラクションも徹底紹介しています。

アトラクションの特徴や利用制限だけでなく、ストーリーもじっくり解説!

現在の東京ディズニーリゾートを楽しむには不可欠の公式アプリも丁寧にガイドされています。

ファンタジースプリングスのフローズンキングダムにある大人気アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」は、待機列からアトラクションの中まで、写真で細かく紹介◎

ゲストが最初に通される部屋「ファミリールーム」をはじめ、「温室」に「プレイルーム」、「図書室」まで、アトラクションに乗るまでもたっぷりと『アナと雪の女王』の世界観が楽しめます。

そのほか、各アトラクションをエリアごとに、ストーリーも含めて解説しています。

東京ディズニーリゾートに初めて遊びに行く方はもちろん、何度も遊びに行っている方も必見!

アプリ活用ガイド

ファンタジースプリングスに入るためには必須の東京ディズニーリゾート・アプリの使い方や、スタンバイパス、ディズニー・プレミアアクセスの解説も。

アトラクションやショーを効率よく楽しむサービスに、レストランを利用するための便利なサービス、「オンラインショッピング」や「マイフォト」などがアプリの画面とともに紹介されています☆

特別企画

特別企画として、「両パークのとじ込みMAP」と「ポストカード」が付いてきます。

特別企画1:両パークのとじ込みMAP

特別企画1は、切り取って持ち歩ける両パークのとじ込みMAP。

アトラクションやキャラクターグリーティング施設の位置が把握できるのはもちろん、ディズニー・プレミアアクセスやエントリー受付対象なども一目で分かるようになっています◎

特別企画2:ポストカード

特別企画2は、オリジナルポストカード。

ファンタジースプリングスを背景にした「ミッキーマウス」に、『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」、『アナと雪の女王』から「アナ」と「エルサ」、『ピーター・パン』の主人公「ピーター・パン」が映ったキャラクターたちのかわいいポストカードが2枚付いています。

事前のプランニングに、当日のお供に、そして帰ってきてからゆっくり見返す愛蔵版として、何度も楽しめるガイドブック。

講談社の「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック 2024-2025」は、全国書店・Amazonなどにて2024年7月29日より発売されます☆

