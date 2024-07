モデルのKoki,が24日(水)、クールなへそ出しコーデを公開した。



【別カット2点】Koki,の普段とは違うクールなへそ出し私服姿



木村拓哉と工藤静香の次女のKoki,。モデルとして活躍するほか、女優、作曲家としても活動している。



Koki,は24日、「Today’s look after shooting !Bag and boots Merci @louisvuitton」とInstagramを更新。黒のノースリーブとデニムを組み合わせたへそ出し私服ショットを公開した。



投稿には世界各国からいいねが付き、注目を集めている。



