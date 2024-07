ニコニコ大百科は、サイバー攻撃の影響によりサービスを一時停止していましたが、7月9日より読み取り専用として仮復旧しました。

しかし、記事の作成や編集など、アカウントに紐づくサービス利用できない状態が続いています。

ニコニコ大百科では、このような状況を受けて、ニコニコニュースオリジナルにて「ニコニコ大百科出張所」を開設しました。

「ニコニコ大百科出張所」は、記事作成ができないニコニコ大百科に代わり、編集者の皆様から記事を募集し、ニコニコニュースオリジナルにて公開する取り組みです。

以降は、「ニコニコ大百科出張所」にご寄稿いただいた原板井まさまるさんによる「シャア専用」という単語の解説記事となります。

文/原板井まさまる

シャア専用(シャアセンヨウ)

シャア専用とは、アニメ『機動戦士ガンダム (名古屋テレビ, 1979)』に登場するライバルキャラクター、シャア・アズナブルが搭乗するロボット (モビルスーツ) のこと。

ただしシャアが搭乗する機体すべてが「シャア専用」という名前がついていたわけでもない。詳細は後述する。

概要

基本的にシャア・アズナブルは搭乗する機体をパーソナルカラーである赤いカラーに塗装している。そうした機体のうち、本来は量産機として作られた機種をシャア・アズナブルのパーソナルカラーである赤色に塗装し、搭乗した場合は「シャア専用」と呼ぶことになる。なお、アニメ中では「シャア少佐のザク」などと呼称しており、シャア専用という表現そのものは後付の呼称である。

最初からシャア専用に作られたワンオフ機 (サザビー) や、逆にまったくカスタマイズしていない状態で乗った機体 (ジオング、百式等) は当然シャア専用などと呼ぶことはない。しかし「シャア専用」と呼称している場合でも性能自体は量産機をちょっと改修、カスタマイズして指揮官機として運用しているという程度のものであることもある。ちょっとカスタマイズした程度でありながら量産機と明らかに違う動きをするのはシャアサイドの操縦の腕によるものであり、有名な『通常の3倍』もシャア専用ザクが通常のザクIIの3倍の出力を持っていたわけではない (せいぜい1.3倍程度とされている) 。

メディアミックス作品においてシャア専用とされる機体はいくつも登場しているほか、『機動戦士ガンダム』自体が広く人気を博し、なかでもシャア・アズナブルは印象的なライバルキャラクターとして作中を通して活躍したこともあり、かつ主人公機体のガンダムのトリコロールと違い赤くしておけば「シャア専用」と言い張れるためコラボ商品などでも数多くの「シャア専用」が登場している。また、シャアに対するパロディ・オマージュとしてライバルキャラクターがパーソナルカラーを赤とするケースもしばしば見られる。

シャア専用モビルスーツ

ここではジオングやリック・ディアス、百式、サザビー、ナイチンゲール、ノイエ・ジールII、デルタガンダム弐号機、ガンダムMk-II 8号機のように、「シャア専用」がついていない機体は含まない。

シャア専用コラボレーション

モビルスーツ出典備考MS-06Sシャア専用ザク『機動戦士ガンダム』名古屋テレビ, 1979おそらくいちばん有名な「シャア専用」。ブレードアンテナをつけた指揮官機仕様であり、推力を1.3倍に引き上げたことに加え、シャアの類稀な操縦能力によって通常の3倍のスピードと恐れられることとなる。このシャア専用ザクに乗ったシャアが連邦の戦艦を5隻沈めたことから「赤い彗星」と呼ばれるようになる。MSM-07Sシャア専用ズゴック『機動戦士ガンダム』名古屋テレビ, 1979シャアが左遷から戻ってきた際に登場したモビルスーツ。連邦軍最大拠点ジャブローを叩く際に登場し、もともとの高機動性をシャアのために更にチューニングしたことで大立ち回りをみせる。YMS-14/MS-14Sシャア専用ゲルググ『機動戦士ガンダム』名古屋テレビ, 1979ゲルググの先行試作機の1機をシャア専用機として赤く塗装したもの。色とブレードアンテナを除けば、割とゲルググとしてはオーソドックスな仕様である。性能そのものはガンダムに匹敵するゲルググであるが、このころにはアムロがパイロットとして成熟しているために劣勢を強いられることとなる。CC-102ファルメル(シャア専用ムサイ)『機動戦士ガンダム』名古屋テレビ, 1979ムサイ級軽巡洋艦の一隻で、指揮官機のようなヘルメットをブリッジに被せたような形状をしている。シャア専用とはいうものの、流石に赤くはない。もともとはドズル・ザビ中将が載っていたが、ルウム戦役の功績によりシャアに譲られた。MS-09RSシャア専用リック・ドム『機動戦士ガンダム』朝日ソノラマ, 1979小説版に登場したシャア専用機。ザクに比べて推進力が高いものの、小回りがききにくいためにシャアからは酷評されている。しかし小説版ではザクとリック・ドムしかジオンのモビルスーツが登場しない都合から、ザクを失ったシャアはこれを赤く塗るしかなかった。YMS-07Bシャア専用グフ『主題歌のソノシート付き絵本 機動戦士ガンダム』第2集朝日ソノラマ, 1981絵本に登場したシャア専用機。シャア専用ザズゴググング『SDガンダムフルカラー劇場』講談社, 1997『SDガンダムフルカラー劇場』に搭乗する、シャアの乗機の合体キメラみたいな機体。シャア専用ザク・シャア専用ズゴック・シャア専用ゲルググと、『機動戦士ガンダム』最終乗機のジオングの特徴を持つ。シャア専用ザズゴググングム『SDガンダムフルカラー劇場』講談社, 1997シャア専用ザズゴググングに、キャスバル専用ガンダムのVアンテナを加えたもの。作中では夢オチ扱いとなる。RX-78/C.Aキャスバル専用ガンダム『機動戦士ガンダム ギレンの野望』バンダイ, 1998ニュータイプの理想を実現すべくもっと早くキャスバル・レム・ダイクンがネオ・ジオンを率いて決起していたらというIF設定で生まれた機体。ニュータイプの象徴としてガンダムを用いているが、顔まで赤く塗装されたガンダムのインパクトは大きい。YMS-15/MS-15Sシャア専用ギャン『機動戦士ガンダム ギレンの野望』バンダイ, 1998ギレンの野望でジオン軍の次期主力モビルスーツをゲルググとギャンで選択することとなるが、そのときにギャンを選択すると、当然シャアが乗るのはゲルググではなくギャンとなる。MS-05ザクI (シャア・アズナブル機)『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』KADOKAWA, 2001漫画・アニメ『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』で登場した、作中のシャアの初めての搭乗MS。シャアの乗機らしく赤くはなっているが、シャア専用にチューニングされているわけではないため、性能そのものはザクIそのもの。MS-05Sシャア専用ザクI『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』KADOKAWA, 2001アニメ版『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』で登場した機体で、上記のザクIでの活躍を評価されて、専用機として受領したもの。ザクIIのパーツの先行配備品を備えた急場しのぎの機体であり、ザクIIが登場してからは乗り換えられている。MA-04Xシャア専用ザクレロ『トニーたけざきのガンダム漫画』KADOKAWA, 2004キシリア・ザビにザクレロを見せられたシャアがデザインした奴の顔を拝みたいと発言したところ、設計者だったキシリアによって赤く塗られて角をつけられたザクレロ。RB-79A12シャア専用ボール『トニーたけざきのガンダム漫画』KADOKAWA, 2004キシリア・ザビに提供された機体。鹵獲機体にジオングの手をサイコミュとしてつけられるなど全体的にヤケクソ感が漂う見た目。MSK-008シャア専用ディジェ『機動戦士ガンダム MSV-R ジョニー・ライデンの帰還』KADOKAWA, 2010新生ネオ・ジオンが資金面で苦慮していた際にスポンサーから提供されたディジェに有り合わせのパーツを取り付けたもの。陸戦用であるディジェを宇宙で運用できるようにカスタマイズしている。カラーリングを赤系統に改めたことでシャアが興味を示して使用を希望した。サイコフレーム発動時に運動出力をマニュアル調整しないと機体が限界を迎えてしまう欠点があり、シャアがそれを失念してフルパワーで動かしたことで自壊。結果的に『シャア専用』となる。後に改修され、ヤクト・ドーガ開発のための試験機MSK-008S ディジェ・トラバーシアとして生まれ変わる。AMX-011Sシャア専用ザクIII改『機動戦士ガンダム Twilight AXIS』サンライズ, 2016「赤い彗星」シャア専用機として開発されたザクIII改。しかしシャア本人が旧ネオ・ジオンから離反したため、シャア専用でありながらシャア本人が搭乗することはなかった。漫画『機動戦士VS伝説巨神 逆襲のギガンティス (バンダイ, 1990)』では同じくザクIII改を元にしたシャア専用機「スザク」が搭乗する。MS-06R-1Aシャア専用高機動型ザクII『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』松竹, 2022『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』と世界観を共有する『ククルス・ドアンの島』でアムロの見る夢の中で登場。RX-78 Ver.CHARシャア専用ガンダム『機動戦士ガンダム 戦士達の軌跡』バンダイ, 2004キャスバル専用ガンダム同様、赤く塗装したガンダム。ただしキャスバル専用ガンダムとことなり、通常のRX-78-2 ガンダムとの性能差はほとんどない。

シャアではなく「赤い彗星の再来」であるフル・フロンタルとのコラボレーションである特急ラピート ネオ・ジオンバージョン (2019,参考) のようなケースは含めていない。

関連リンク

関連項目

コラボ商品コラボ相手備考913SH G TYPE-CHARソフトバンク2007参考ソフトバンクのガンダムファン・大道伸が企画したケータイ。充電台はザクの頭 (充電中はモノアイがでてくる) というこだわり仕様。ケータイ本体はあくまでもアピールしすぎないわかる人にだけわかるデザインになっている。単にデザインを乗せるのではなく、シャアがケータイを持つならば当然支給品であろうという前提からジオン仕様のケータイとは、という点に行き着いたとか。FelicaロゴのないバッテリーカバーだけつけるとNGであるため、別にきせかえ用のバッテリーカバーも用意している。孫正義は笑いながら「お前はアホか」といいつつも、熱意を買って商品化。ブレイクを果たしている。なお、ベースとなった913SHは8色もカラーバリエーションがあるが、その8色の中に赤はない。このため、そういう意味でもしっかり「シャア専用」となっている。シャア専用オーリスジオニックトヨタ2013参考もともとはMS-186H-CA シャア専用オーリスCONCEPTというコンセプトカーとして出店したものを、要望が集まったため正式に市販化したもの。販売はジオニックトヨタなる架空の企業からとなっており、実際の販売は企画を行ったトヨタ自動車が担当している。2015年にマイナーチェンジを行った。シャア専用オーリスIIジオニックトヨタ2015参考シャア専用VISAカード三井住友カード2017参考赤いVISAカード。シャアがしっかり書かれたバージョンと、シャアとシャア専用ザクがシルエットでデザインされたバージョンの2種類が存在する。いわゆる「リボルビング払い専用カード」であるため、申込時は注意。シャア専用手帳サンスター2016 - 2023赤いシャア専用手帳。2016年版 (参考)ザビ家御用達手帳と同時販売。真っ赤なハードカバーと、シャアの名言の箔押し仕様となっている。2017年版 (参考)2016年と異なり価格が上がり、ザビ家御用達手帳がなくなってシャアのみに。所属部隊やジオン公国軍エンブレムが型押しでデザインされている。2018年版 (参考)ここからポリウレタン素材を押し出した高級感のあるデザインへの訴求が見られる。2019年版 (参考)ポリウレタン素材を使用した高級感のあるデザイン。専用ケースに入れて届けられる。2020年版 (参考)深い赤色のポリウレタン素材を使用し、角を金具で補強。表面にはジオン公国軍のエンブレムと、裏面にシャアのサインが施されている。2021年版 (参考)やはりポリウレタン素材を使用しており、今回はラウンドファスナー式となっている。2022年版 (参考)今回は三つ折りタイプ。ドッグタグデザインのエンブレムがついている。2023年版 (参考)やはりポリウレタン素材を使用しており、今回は赤と黒の2色使いで落ち着いたイメージに。2024年版 (参考)デザインは2023年版に近いが、真っ赤なデザインに変更。シャアの万年筆プラチナ万年筆2017参考2020参考シャアをイメージした深紅の樹脂で光を当てると輝く。シャアのパーソナルエンブレムを施した万年筆。2020年には赤い彗星モデルという黒を挿し色にしたより高級感のあるデザインへの変更もされた。ドキュメントボックスサンスター2019参考シャア専用ザクの意匠を施したドキュメントボックス。ガンダムエディションといっしょに販売される。シャア専用本革製ドキュメントケースサンスター2019参考本革製の真紅のドキュメントケースで、膨らんだ状態でも開閉がしやすい仕様となっている。シャアのボールペンプラチナ万年筆2019参考プレミアムバンダイで販売された赤いボールペン。ガラス素材の顔料によって光を当てると輝くようになっており、専用のケースまでついてくる。シャア専用ウォールラックサンスター2019参考ジオン公国軍のエンブレムと、シャアの登場したザク・ズゴック・ゲルググ・ジオングの型式が書かれた赤いウォールラック。豚骨!赤い彗星〜3倍辛ラーメンTOKYO豚骨BASE MADE by一風堂2020参考シャア専用ラーメン。辛さが3倍というとんでも仕様。2020年のスタンプラリー『JR東日本 機動戦士ガンダムスタンプラリー あなたならできるわ。』において企画された。東京じゃんがらも同企画で黒い三連星の『追撃!黒い三連星のドムつけ麺』を提供していた。オイルシャアディンはごろもフーズ2020参考シャア専用オイルサーディン缶。缶のデザインこそ赤いが別に辛口になっているというわけではない。RT-AX86U ZAKU II EDITIONASUS2021参考Wi-Fi 6に対応したシャア専用ルーター。同日に「RT-AX82U GUNDAM EDITION」も発売されたが、なんとシャア専用ルーターのほうがガンダムルーターよりも性能が上。「ザクIIエディション」なのにガンダムより強いのか……TUF Gaming VG27AQGL1A ZAKU II EDITIONTUF Gaming GT301 ZAKU II EDITIONTUF GAMING LC 240 RGB ZAKU II EDITIONTUF GAMING B550M (WI-FI) ZAKU II EDITIONROG T-SHIRT ZAKU EDITIONASUS2021上記シャア専用ルーターと同じコラボで登場したもので、順にシャア専用ゲーミングモニター (参考)シャア専用組み立てPCケース (参考)シャア専用PCファン (参考)シャア専用マザーボード (参考)シャア専用ゲーミングTシャツ (参考)である。RT-AX86U自体はいかつい見た目とはいってもゲーミングルーターというわけではないので、別枠にて紹介させていただくこととした。もちろん連邦の白いやつも同タイミングでコラボしている。カッターナイフ シャアエディションオルファ2022参考特別な二層塗装で深みのあるメタルレッドに仕上げられたカッターナイフ。オルファのリミテッドNLをベースとしている。セミハードペンケースサンスター2022参考地球連邦軍仕様・ジオン公国軍仕様と並んでシャア専用ペンケースがラインナップ。シャア専用マクドナルドマクドナルド2022参考元から赤いマクドナルドとのコラボレーション。ダブルチーズバーガーを辛くした「辛ダブチ」、てりやきマックバーガーにガーリックしょうゆ風味のマヨソースを投入し、赤いバンズで挟んだ「赤いガーリックてりやき」、そしてなぜかシャア専用なのに「ニュータイプ白いトリチ」が提供された他、いくつかのコラボサイドメニューも展開される。シャア専用手帳カバーサンスター2024参考ランバ・ラル仕様、ジオン公国軍兵士仕様と同時に発表。シャア専用手帳の代替だろうか?アニメに出ないが色々あった「シャア専用MS」。まさかの専用ガンダム、そしてグフも? - 記事詳細|Infoseekニュースえっ…「グフ」にも? 誰より多いといわれる「シャアが乗ったMS/MA」を振り返る(マグミクス) - goo ニュース朝日ソノラマ編 | GUNDAM.INFO機動戦士ガンダムシャア・アズナブル