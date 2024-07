東京メトロにて、ディズニー&ピクサー映画最新作『インサイド・ヘッド2』の公開を記念したスタンプラリーを実施。

ユニークなキャラクターたちのスタンプを全て集めた先着8,000名の方に、映画『インサイド・ヘッド2』のクリアファイルがプレゼントされます☆

ディズニー&ピクサー映画 最新作『インサイド・ヘッド2』公開記念 東京メトロ スタンプラリー

実施期間:2024年8月1日(木)〜9月1日(日)まで

参加費:無料 ※スタンプラリーに必要な交通費は自己負担となります

『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『マイ・エレメント』など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー&ピクサー。

誰も見たことがない頭の中の感情たちを描き、第88回アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞した感動作『インサイド・ヘッド』の続編『インサイド・ヘッド2』が、2024年8月1日(木)に日本公開を迎えます。

『インサイド・ヘッド2』の公開を記念し「ディズニー&ピクサー映画 最新作『インサイド・ヘッド2』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」が開催されます!

「ディズニー&ピクサー映画 最新作『インサイド・ヘッド2』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」詳細

参加方法:

東京メトロの各駅(一部の駅を除く)に設置のラックからリーフレットを入手します。スタンプ設置駅5か所を巡ってスタンプを集めます。5か所すべてのスタンプを集めて、達成賞引換場所にてスタンプが押印されたリーフレットを提示することで、先着8,000名に達成賞をプレゼント。さらに、5駅すべてのキーワードを集め、アンケートに回答してWチャンス賞に応募すると、抽選で合計35名に素敵な賞品が当たります。

※スタンプ設置箇所を巡る順番は自由で、1日ですべてを巡る必要はありません

※リーフレットはなくなり次第配布終了となります

※リーフレットの配布駅は、北千住駅(日比谷線)、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、代々木上原駅、和光市駅、渋谷駅(半蔵門線・副都心線)及び目黒駅を除きます

※Wチャンス賞への応募はWEBからの応募となります

スタンプ設置駅・設置場所:

京橋駅・出口4付近新宿三丁目駅・高島屋方面改札付近(出口E5〜E8方面)浦安駅・定期券うりば付近明治神宮前〈原宿〉駅・千代田線駅事務室付近豊洲駅・定期券うりば付近

スタンプ設置時間:9:00〜20:00

※スタンプはすべて改札外に設置されます

達成賞内容:映画『インサイド・ヘッド2』クリアファイル

配布人数:先着8,000名

※達成賞の引き換えは期間中を通して一人1回のみです

※達成賞は無くなり次第配布終了となります

達成賞引換期間・引換時間:

・引換期間:2024年8月1日(木)〜9月2日(月)まで

・引換時間:9:00〜21:00 ※達成賞の引換時間は、変更となる場合があります

達成賞引換場所:2劇場

1)新宿ピカデリー グッズ売り場(最寄り駅:丸ノ内線・副都心線 新宿三丁目駅B7出口から徒歩約1分)

2)ユナイテッドシネマ豊洲 チケット売り場(最寄り駅:有楽町線 豊洲駅2番出口から徒歩約7分)

※達成賞はどちらの映画館で引き換えても同じ内容です

スタンプラリーの対象となるのは、東京メトロ京橋駅、新宿三丁目駅、浦安駅、明治神宮前〈原宿〉駅、豊洲駅の5駅。

5駅のスタンプ台を巡り、オリジナルスタンプをすべて集めた先着8,000名の方に“映画『インサイド・ヘッド2』クリアファイル”がプレゼントされます。

Wチャンス賞の内容と応募方法

賞品・当選人数:

A賞:トートバッグ 10名

B賞:折り畳み傘 10名

C賞:ノート 15名

応募方法:

スマートフォンのカメラ機能を使用し、リーフレットに掲載の二次元バーコードを読み込み、応募フォームにアクセスします。応募フォームに必要事項、スタンプ台に記載のキーワード及びアンケートに回答を入力します。最後に送信ボタンを押して完了です。

応募締切:2024年9月1日(日)23:59まで

※応募は一人につき1回まで

※当選された方に賞品が発送されます

※応募の際に回答された個人情報は、当選者への発送を目的としており、それ以外に使用することはありません

賞品発送時期:2024年9月中旬 ※予定

各スタンプ台にある5駅すべてのキーワードを集めた方が挑戦できるWチャンス賞。

Wチャンス賞では、アンケートに回答し応募することで、抽選で合計35名に「トートバッグ」や「折り畳み傘」などの豪華な賞品がプレゼントされます。

2024年8月1日より全国ロードショーされる、ディズニー&ピクサー映画 最新作『インサイド・ヘッド2』の公開を記念した夏休みイベント。

2024年8月1日より開催される「ディズニー&ピクサー映画 最新作『インサイド・ヘッド2』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」の紹介でした☆

