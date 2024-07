【バーガーキング:ドクターペッパー】7月26日より販売開始価格:230円~

ビーケージャパンホールディングスは、全国の「バーガーキング」店舗にて、ドリンク・フロートのラインナップに「ドクターペッパー」を7月26日より追加する。

「ドクターペッパー」は、アメリカ・テキサスで誕生した炭酸飲料。日本では1973年より販売されており、20種類以上のフレーバーブレンドによって生まれた“3回飲むとクセになる”独特の風味が愛されている。

バーガーキングではS、M、Lの3サイズを展開するほか、まろやかなソフトクリームを合わせた「フロート(バーガーキング)」も登場。バーガーキングの定番メニュー「ワッパー」と共にドクターペッパーのクセになる味わいを堪能できる。

ドクターペッパー(S:230円、M:280円、L:330円)

フロート ドクターペッパー(価格:270円)

TM & (C) 2023 Burger King Company LLC.

Used under license. All rights reserved.