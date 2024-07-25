【電動昇降機能付きゲーミングデスク ホワイト】7月25日 発売価格：34,980円

ユニットコムは、ゲーミングデスク「電動昇降機能付きゲーミングデスク ホワイト」を、7月25日よりパソコン工房 WEBサイトおよび全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗にて順次販売する。価格は34,980円。

本商品は、天板の高さを自由に調節することができるゲーミングデスクで、パソコン工房限定モデルとなっている。天板の高さは床から、約73（フットパッド装着時）～118cm（フットパッド装着時）、約78（キャスター装着時）～122cm（キャスター装着時）の高さまで調節可能。天板の広さは約120×60cm（幅×奥行）と広々としたスペースを確保できる。本商品には高さ調節できるコントローラーが付属。ボタン1つで天板の高さを上下変更可能となっている。

【電動昇降機能付きゲーミングデスク ホワイト】

耐荷重：最大60kg

天板サイズ：約1,200×600×16mm（幅×奥行×厚さ）

最低高さ：約735mm（フットパッド装着時）/約780mm（キャスター装着時）

最高高さ：約1,180mm（フットパッド装着時）/約1,225mm（キャスター装着時）

フック最大負荷容量：約5kg/左右1カ所ずつ

昇降速度：20mm/s（荷重状況により変化する）

本体重量：約23kg

梱包重量：約28kg

梱包サイズ：1,265×67×165mm

※製品画像はイメージです。本製品はLEVEL∞オリジナルプレートが取り付けられております。

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