m-floが7月24日に、約4年ぶりの新曲「m-flo loves Maya / HyperNova」をお披露目するリリースパーティー<m-flo♡SIW CONNECT in Shibuya>を開催。自身約5年ぶりとなるライブパフォーマンスを行い、7月31日に「HyperNova」を配信リリースすることを発表した。宮下公園の屋上、渋谷の憩いの場である芝生ひろばで開催された<m-flo♡SIW CONNECT in Shibuya>には、久しぶりのライブと新曲の初披露を楽しみに、早い時間からファンが続々と集結。ライブTシャツやタオルなどm-floグッズを身に着け、待ちに待ったライブを楽しむ準備は万端だ。

セットリスト

M1.Summer Time Love

M2.been so long

M3.the Love Bug

M4.gET oN!

M5.d.w.m

M6.She's So (Outta Control)

M7.Lotta Love

M8.No Question(TOKYO RAINBOW PRIDE REMIX Remixed by Mitsunori Ikeda)

M9.come again

M10.miss you

M11.HyperNova / m-flo loves Maya

M12. let go (Reggae Disco Rockers Remix)

M1.Summer Time LoveM2.been so longM3.the Love BugM4.gET oN!M5.d.w.mM6.She's So (Outta Control)M7.Lotta LoveM8.No Question(TOKYO RAINBOW PRIDE REMIX Remixed by Mitsunori Ikeda)M9.come againM10.miss youM11.HyperNova / m-flo loves MayaM12. let go (Reggae Disco Rockers Remix)

リリース情報

m-flo loves Maya「HyperNova」

2024年7月31日 (水)

各サブスクリプション・ダウンロードサービスにてフル音源配信

https://avex.lnk.to/HyperNova



2024年7月25日(木) TikTokにて一部音源先行配信

https://www.tiktok.com/@mflo_official

m-flo loves Maya「HyperNova」2024年7月31日 (水)各サブスクリプション・ダウンロードサービスにてフル音源配信https://avex.lnk.to/HyperNova2024年7月25日(木) TikTokにて一部音源先行配信https://www.tiktok.com/@mflo_official

<m-flo♡SIWCONNECT in Shibuya>mini live set 配信概要

配信時間:2024年7月31日(水)夜7時開始予定

配信アカウント:『m-flo』LINE公式アカウントhttps://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=m-flo

配信時間:2024年7月31日(水)夜7時開始予定配信アカウント:『m-flo』LINE公式アカウントhttps://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=m-flo

「渋谷の街とm-floの25周年を振り返る」というテーマでVERBALと☆Taku Takahashiがゲスト登場したカンファレンスの後は、新世代DJ/プロデューサーYackleによるDJパフォーマンスがスタート。m-floの楽曲はもちろん、プロデュースや客演などのソトシゴト楽曲までm-floに関連したサウンドを縦横無尽に繋ぐDJプレイで、集まった観客もノリノリに。ステージに展示された、日本に1台しかないというテスラ「Cybertruck」にDJブースが設置されると、いよいよm-floによる一夜限りのライブが始まる。観客の大歓声に迎えられながらVERBALと☆Takuがステージに登場し、夏といえばの人気曲「Summer Time Love」からスタート。約5年ぶりのライブパフォーマンスに、1曲目からファンもハンズアップで大盛りあがりだ。「25年前、この曲からスタートしました」というVERBALの言葉から「been so long」のイントロが流れると、会場からは再びの大歓声。その後も「the Love Bug」や「gET oN!」「Lotta Love」といったm-floのヒット曲が次々と投下され、集まった観客もm-floのライブでは定番のコール&レスポンスやジャンプで、VERBALと☆Takuの熱量に応えていく。LISAがm-floに復帰した節目的な楽曲「No Question」、近年リバイバルヒットしている代表曲「come again」、そしてライブではテッパンの盛り上がりを見せる「miss you」が披露された後は、いよいよ期待のさまざまなアーティストとコラボしていくシリーズ“loves”の新曲が初お披露目された。「久しぶりに自分たちの中でバチっとハマった曲が完成しました。lovesアーティストはデビュー前の新人シンガーです」というVERBALの呼び込みとともに、16歳のシンガー、Mayaが登場。今日が初めてのライブとのことで、少し緊張した面持ちでファンの前に姿を表したMaya。しかしギターの音色から新曲がスタートし、ゆらぎのある美しい歌声が響き渡ると、会場の雰囲気がガラッと変化。新曲「HyperNova」は、☆TakuのジャージーサウンドにMayaの繊細ながら伸びやかな歌声、VERBALのポジティブなラップが光るダンスチューンだ。4年ぶりの新曲、しかもライブで初披露という超貴重なパフォーマンスを、集まった観客は思い思いに体を揺らしながら堪能していた。「SNSで流れてきたMayaの歌声に感動して、すぐVERBALに送ったんだよね」と☆TakuがMayaとの出会いを語り、「2人ともシャイだから、恐る恐る僕がDMして…」と、VERBALがMayaとのlovesが実現した経緯を明かした後、楽しかったライブもあっという間に最後の曲に。m-floとしては久々のライブパフォーマンス、しかも誰もが目撃できる街中でのフリーライブという形で行われた今回のリリースパーティー。会場には会社帰りであろうスーツ姿の観客や子ども連れのファミリー、制服姿の学生や海外からの観光客など様々な人たちが訪れ、思い思いにm-floのライブを楽しむ姿が見られた。ラストに披露されたレゲエアレンジの「let go」では、観客からの大合唱が渋谷の夜空に響き渡る。そして、会場の一体感が最高潮に達しスペシャルライブは幕を閉じた。「25周年イヤーは新曲の制作やライブなど、いろんなことを企画してます」「また会いに来てください!」とファンに語りかけたVERBALと☆Taku。いつも想像以上を叶えてくれるm-floだ。7月31日の新曲リリースを待ちながら、これからのプロジェクトも楽しみにしていよう。文◎永谷萌美(block.fm)写真◎きるけ。【Maya PROFILE】現在、米国在住の16歳の高校生。 アコースティックギター弾き語りによるカヴァー動画をTikTokに投稿しながら活動中。2023年3月TikTokに投稿した「Just the Two Of Us」の弾き語り歌唱動画をきっかけに世界中から注目を集め380万回再生を記録。現在12万人以上のフォロワーを有する。 力強く、伸びやかな歌声が音楽プロデューサー・ 菅野よう子の目に留まり、Honda新グローバル企業CMに起用される。【lovesとは】2004年から2008年にかけて、m-floが当時、まだ日本の音楽シーンでは知られていなかった、アーティスト同士が自由にコラボレーションをする「featuring (フィーチャリング)」という新概念を紹介し、豪華アーティストと共演し一世風靡したプロジェクト“loves”(ラブズ)。これまでに総勢43組とのlovesが実現している。◆m-flo オフィシャルサイト